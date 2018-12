Bayıltan mutluluk

Bayıltan mutluluk240 polis mesleğe adım attıTerörle mücadeleye taze kanAylardır polis olmayı bekleyen genç adaylar yemin töreni öncesi heyecandan bayıldıBURSA - Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitimlerini tamamlayan 240 polis düzenlenen yemin töreni ile mesleğe ilk adımını attı. Törende bazı öğrenciler heyecandan baygınlık geçirdi.Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitim gören 240 polis okulun spor salonunda düzenlenen yemin töreni ile mesleğe ilk adımını attı. Törene Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş , Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç Bursa İl Emniyet Müdürü Osman AK'ın yanı sıra polis olan öğrencilerin aileleri katıldı. Protokol konuşmalarının ardından yemin eden polislerden bazıları heyecandan baygınlık geçirdi.Bursa Valisi Yakup Canbolat törende yaptığı konuşmada, "Bugün evladınızın, eşinizin, kardeşinizin bir yakınınızın emniyet teşkilatına katılmasına şahitlik etmek için buradasınız. Hepinizin gözlerinden bu gurur okunmaktadır. Mezunlarımızın katıldıkları bu teşkilat 173 yıldır halkımızın huzur ve güvenliğini, vatan ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü her noktada korumak için görev yapan bir teşkilattır. Çağın gereklilikleri doğrultusunda eğitim veren tüm polis teşkilatımız hizmet kalitesini en üst düzeye taşımıştır. Değişen suç türlerine göre bunlara karşı nasıl hareket edileceği konusunda sürekli kendisi geliştiren ve bu doğrultuda çalışmalar yapan bir teşkilat olarak da gerek yurt içinde gerek yurt dışında her zaman milletimizin gurur kaynağı olmuştur. Asayişin olmadığı yerde diğer hizmetlerden söz etmemiz hiçbir zaman mümkün değildir. Bu sebeple bugün mezun ettiğimiz gençlerimiz emniyetin, asayişin devletin ve vatanın ve ay yıldızlı bayrağın yılmaz bekçileri olacaktır. Vazifelerini icra ederken de başta anayasadaki temel değerler olmak üzere hukukun üstünlüğüne ve temel hak ve hürriyetlere saygılı olacaklar, devletin bekası, ülkenin huzur ve güvenliği için yeminlerine bağlı kalarak en zor şartlarda bile görevlerini yerine getirirken halka hizmetin hakka hizmet ve hukuka riayet olduğu duygusuyla hareket edeceklerdir. Bunları yaparken de gösterecekleri azim ve kararlılık millete güven düşmana korku verecektir" dedi.Polis olan gençlerin farklı alanda akademik eğitimler aldıklarını ama bu mesleği seçtiklerini vurgulayan Canbolat, "Hiç şüphe yok ki polis teşkilatımıza güç ve heyecan katacaksınız. Bir teşkilatın kıymet ve emniyeti hizmet sunduğu halkın memnuniyetine bağlıdır. Başarı bununla ölçülüdür. Halkı kucaklamayan, halkla karışmayan ve halkının dertlerine çözüm üretmeyen kurum ve kuruluşlar asli görevlerini terk etmiş demektir. Dolasıyla insanlara şefkat, suçlulara ise cesaret ve kararlılıkla yaklaşın. Suçlularla mücadele etmekte asla çekinmeyin. Halkın huzur ve güvenliği için gereken çalışmalarını disiplin ile yerine getirin" diye konuştu.Aklınızı vicdanınızı bir odağın emrine değil, yüce milletin emrine amade edin""Unutmayın ki bu millet, bu topraklar, şanlı tarihimizin gazi ve şehitleri sizlerden onurlu kişilikli şuurlu bireyler olmasını beklemektedirler" diyerek sözlerini sürdüren Canbolat, "Her biriniz hızla gelişen ve değişen dünyada başarısını arttıran emniyet teşkilatımızın yüz akı olun. Sizin hedefiniz memleketin birlik, beraberlik huzuru ve kardeşliği, selameti olmalıdır. Unutmayınız ki mensup olmakla şeref duyacağınız temeli güven harcı ile karılmıştır. Bu güvene halel getirecek bütün davranışlardan uzak durmalısınız. Halkımızın sizin şahsınızda devletimize duyduğu güvenin zedelenmemesine özen gösterin. Ama en önemlisi aklınızı ve vicdanınızı hiçbir zaman bir odağın emrine değil, sadece ve sadece yüce milletimizin emrine amade ediniz. Vatandaşlarımız rahat uykusunu uyuyacaksa sizin uyanık olduğunuza inandığı güvendiği içindir. Hepinizden beklenen bu sorumluluk duygusu ile hareket etmenizdir" şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından okul birincisi 240 polis okulu öğrencisi yemin ederek mesleğe ilk adımını attı. Yemin törenin ardından polisler keplerini havaya atarak mezuniyetlerini kutladı.