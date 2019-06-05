Bayılttığı adamı araba çarpmasın diye kenara çekti
1 saat önce
Polonya'da bir kişi, kavga sırasında yol ortasında yumruk atıp bayılttığı adamı, araba çarpmasın diye kaldırıma çekti.
Polonya
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 04:53 Kaynak: DHA
'da bir kişi, kavga
sırasında yol ortasında yumruk atıp bayılttığı adamı, araba çarpmasın diye kaldırıma çekti. O anlar, araç içi kamerasına yansıdı.
Polonya'da meydana gelen olayda; iki kişi yol ortasında kavga etmeye başladı. Kavga sırasında adamlardan biri, rakibine yumruk attı. Aldığı yumruk darbesiyle yere düşen adam, baygınlık geçirdi. Diğer kişi, bayılan adamı kolundan tutup, sürükleyerk kaldırıma çekti.
O anlar, araç içi kamerasına yansırken, polisin, olayla ilgili inceleme başlattığı belirtildi.
- Polonya
Bayılttığı adamı araba çarpmasın diye kenara çekti
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