Son Dakika Haberleri: Bayındır Belediye Başkanı Demirezen, Mazbatasını Aldı

Bayındır Belediye Başkanı Demirezen, Mazbatasını Aldı

1 saat önce

İzmir'in Bayındır ilçesinde, Cumhur İttifakı AK Parti'den belediye başkanı seçilen Uğur Demirezen, görevine başladı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde, Cumhur İttifakı AK Parti'den belediye başkanı seçilen Uğur Demirezen, görevine başladı.

İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alan Demirezen'e, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, belediye meclis üyeleri ve partililer eşlik etti.

Daha sonra AK Parti İlçe Başkanlığı önünde partililerle buluşan Demirezen, Manisa'nın Turgutlu ilçesinden gelen mehteran takımı eşliğinde belediye binasına gitti.

CHP'li eski belediye başkanı Ufuk Sesli'nin katılmadığı devir teslim törenin ardından belediye önünde bekleyen vatandaşlara seslenen Demirezen, seçim sürecinde kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Demirezen, şunları kaydetti:

"TEDAŞ'tan bugün bir telefon aldım. TEDAŞ yetkilisi bana 3 aydan bu yana belediyenin abonelerinden elektrik borcunu alamıyoruz.' dedi. Nasıl bir belediye devraldığımızı bilmeniz için bunu söyledim. Yoksa hiçbir amacım yok. Yerel yönetim anlamında sizlere adil, ulaşılabilir, şeffaf, toplumun her kesimini kucaklayan, halkla iç içe bir belediyecilik vaat ediyorum. Bu ne demek eğer kabul ederseniz. Ben canla başla sizin sarı çocuğunuz olacağım. İsteyen bana başkanım der, isteyen kardeşim der, ağabeyim der, isteyen sarı çocuk der. Hiç fark etmez ama ben Bayındır'ın evladıyım, bunu bilmenizi istiyorum."

Demirezen, 1 Mayıs'ta Bayındır'a yakışır bir çiçek şenliği yapmak istediklerini, bunun için çalışmalara başladıklarını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 08:49 Kaynak: AA

İzmir, AK Parti, Bayındır, Güncel
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