Bayındır Belediye Başkanı Dr. Ufuk Sesli Personelinin Yanında Olmaya Devam Ediyor
40 dakika önce
Bayındır Belediye Başkanı Dr. Ufuk Sesli ve DİSK Genel İş Sendikası İzmir 4 Nolu Şube başkanı Şükret Sevgener'in katılımı ile Bayındır Belediyesi kadrolu işçilerini kapsayan toplu iş sözleşmesi törenle imzalandı.
Bayındır Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen törene Bayındır Belediye Başkanı Dr. Ufuk Sesli'nin yanı sıra DİSK Genel İş Sendikası İzmir 4 Nolu Şube başkanı Şükret Sevgener ve yöneticileri, Bayındır Belediyesi Başkan yardımcıları, sendika temsilcileri ve işçiler katıldı
İmza töreni sonrası bir açıklama yapan Sesli ''Burada güzel bir günde sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Geçen hafta memur personelimiz ile toplu iş sözleşmesi imzalamıştık. Bugün de kadrolu işçi kardeşlerim için imzaladığımız toplu sözleşme ile farkımızı bir kez daha ortaya koyuyoruz. Geçen sene taşeron işçilerimiz ile imzaladığımız sözleşme de Küçük Menderes Havzası Belediyeleri arasında ilkti.
Belediyede çalışmak diğer kurumlarda çalışmaya benzemez. Hangi kurum ne yaparsa yapsın, iyi veya kötü sonuçta hep ucu Belediyeye dokunur. Personelimiz Belediyemizin yüzüdür. Dolayısıyla işimiz zordur. Bu zorluğu bildiğimizden biz hep çalışanlarımızın yanınızda olduk. Emeğin, alın terinin karşılığını maddi manevi vermeye çalıştık. Çünkü biz kocaman bir aileyiz. Gerçek Belediyecilik insana yapılan yatırımdır. Bunu bilen ve her zaman hisseden biri olarak bu sözleşmenin hepimize hayırlı olmasını dilerim."
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:50 Kaynak: Bültenler
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