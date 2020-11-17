Bayındır Belediye Başkanı korona virüse yakalandı - Son Dakika

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, vücut kırgınlığı şikayetiyle yaptırdığı korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Başkan Demirezen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada evde tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Başkan Demirezen, sosyal medyada yaptığı açıklamasında "Kıymetli hemşehrilerim bugün vücut kırgınlığım üzerine kıymetli doktorlarımızın eşliğinde yaptırmış olduğumuz covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Sağlık ekiplerimizin kontrolünde tedavim evde başladı. Şu an ciddi bir sıkıntım yok. Bu süreçte cefakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza sonsuz teşekkür ederim. Rabbim tüm hastalarımıza acil şifalar versin. Dualarınızı eksik etmeyin İnşallah. Allah'a emanet olun" sözlerine yer verdi. - İZMİR