Son Dakika Haberleri: Bayındır Belediyesi'nde sosyal denge sözleşmesi

Bayındır Belediyesi'nde sosyal denge sözleşmesi

3 saat önce

Bayındır Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında sosyal denge sözleşmesi törenle imzalandı.

Bayındır Belediyesi'nde sosyal denge sözleşmesi, System.String[]
Bayındır Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında sosyal denge sözleşmesi törenle imzalandı.
Belediye binasında gerçekleşen törene Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen ile Bem-Bir-Sen İzmir Şube Başkanı Hanifi Ertuğrul Çolak katıldı.
Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, çalışanların alın terinin kurumadan emeklerinin karşılığını vermek istediklerini belirterek, "Size bunu jest olarak değil, hak edildiği için yaptık. Arkadaşlarımızın motivasyonunu yükseltmek amacıyla güzel bir sözleşme imzaladık. El ele vererek çok daha iyi hizmet edeceğimizi ümit ediyorum. Allah bizlere hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin." dedi.
Konuşmaların ardından taraflar sözleşmeyi imzaladı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:25 Kaynak: AA
İzmir, Uğur Demirezen, Bayındır, Ekonomi
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