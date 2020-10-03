Bayındır Belediyesi'nden Azerbaycan'a destek - Son Dakika

Bayındır Belediyesi, Dağlık Karabağ'da işgalci Ermenistan'ın saldırısına misliyle karşılık veren Azerbaycan'ın her zaman yanında olduklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada Ermenistan'ın, Azerbaycan topraklarına düzenlediği saldırı ve Azerbaycan'ın savaş ilan etmesinden sonra Türkiye'nin dört bir yanından Azerbaycan'a destek mesajları verildiğini anımsatıldı.

Kardeş ülkeye destek için belediyenin giriş kapısına Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldığını ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ortak tarihimiz, ortak inancımız, ortak coğrafyamız ve irademiz üzerinden birlikte inşa ettiğimiz 'tek millet iki devlet' olan ortak kimliğimizi, sadece Ermenistan'a karşı değil bu dostluk ve kardeşliği kendisi için risk gören bütün ülkelere karşı da en büyük gücümüz olarak görüyor ve yaşatmakta ısrar ediyoruz. Tarihsel süreç içinde Türkistan coğrafyasının bir parçası olan, bir millet iki devlet olarak gördüğümüz Azerbaycanlı şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyoruz."