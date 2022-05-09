Bayındır Çiçek Festivali Son Gününde de Doldu Taştı - Son Dakika
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Bayındır Çiçek Festivali Son Gününde de Doldu Taştı

09.05.2022 14:42
Bayındır Çiçek Festivali Son Gününde de Doldu Taştı

Bayındır Belediyesi tarafından bu yıl 5-8 Mayıs tarihleri arasında 23'üncüsü düzenlenen Bayındır Uluslararası Çiçek Festivali sona erdi.

Birbirinden renkli stantların yer aldığı festivale iki yıl verilen mecburi aranın ardından bu yıl da ilgi oldukça yoğundu. Canlı müzik, performans gösterileri ve konuk ülkelerin katılımlarıyla gerçekleşen festivalde 4 gün boyunca yerel sanatçılar Batuhan Sakar ve Fırat Tanır'ın yanı sıra ünlü sanatçılar Ahmet Şafak, Derya Uluğ ve Hakan Altun da sahne aldı.

Bölgenin en büyük etkinliklerinden biri olan ve pandemi sürecinde özlemle beklenen Bayındır 23. Uluslararası Bayındır Çiçek Festivali büyük ilgi gördü. Festival alanını dolduran ziyaretçiler mis kokulu çiçekler ve etkinliklerle dopdolu 4 gün geçirdi.

Festivalin son gününde Anneler Günü münasebetiyle Mikrop Kani Bey Parkı'nda bir gösteri yaptı.

Hakan Altun'dan Dev Konser

Festival, 8 Mayıs Pazar günü Şehir stadyumunda düzenlenen Hakan Altun konseri ile son buldu. Konser öncesi festival kapsamında en güzel stant, balkon ve bahçe yarışmalarında birinci olanlara ödülleri Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen tarafından takdim edildi. Yaklaşık 2 saat süren konserde Hakan Altun birbirinden güzel şarkılarının yanı sıra Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği'nin en güzel şarkılarını da seslendirerek şehir stadını dolduran dinleyenlerini mest etti. Konserin sürprizi sahnede Hakan Altun'un "Benimle Evlenir misin?" şarkısı ile yapılan evlilik teklifi oldu. Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen Altun'a festivale katılımı için teşekkür ederek çiçek ve plaket takdim etti.

Başkan Demirezen Teşekkür Etti

Festival sonrası bir mesaj yayınlayan Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen "Kıymetli hemşehrilerim 4 günlük bir programla 23.Uluslarası Çiçek Festivalimizi sizlerin değerli katılımıyla gerçekleştirdik.Başta emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma,Kaymakamlığımıza, tüm Sivil Toplum Kuruluşlarımıza, tüm esnafımıza ve 41 Bin hemşehrime minnettarlığımı sunuyor, Çiçek festivalimizi ziyaret eden ve değer katan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum.Nice güzel festivallere İnşallah."dedi

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Kaynak: Bültenler

Uğur Demirezen, Hakan Altun, Festival, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayındır Çiçek Festivali Son Gününde de Doldu Taştı - Son Dakika

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