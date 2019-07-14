Son Dakika Haberleri: Bayındır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği
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Bayındır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

5 saat önce

İzmir'in Bayındır ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehitleri anma etkinliği düzenlendi.

İzmir'in Bayındır ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehitleri anma etkinliği düzenlendi.
Kani Bey Parkında düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.
Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesinde Türk Milletinin birlik olup ülkesine sahip çıktığını belirterek, "Allah bir daha buna benzer olaylarla ülkemizi karşı karşıya bırakmasın." dedi.
Etkinliğe katılan Prof. Dr. Mustafa Karataş da 15 Temmuz gecesi imana, ezana, vatana sahip çıkıldığını belirterek, şöyle konuştu:
"Uçaklara, tanklara karşı gençlerimiz sokaklara döküldü ve 250 şehit verdik. Bu millet o gece ölmeyi öğrendi. 15 Temmuz gecesi aziz milletimiz ölüm korkusunu unutmuştur. Cumhurbaşkanı Erdoğan gücünü milletten alıyordu. İmanı vardı, cesareti vardı. Pılını pırtısını toplayıp kaçanların aksine meydan okuyarak hava meydanına indi. Milleti yanına topladı. ve hainlere karşı yürüyün meydanları doldurun demiştir. Bu millet de onun ikinci bir emrine kadar meydanları terk etmedi. Çünkü millet liderine inandı. Bu millet liderine inanırsa canını verir."
Bayındır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği
Bayındır, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:06 Kaynak: AA
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