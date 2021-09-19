Aydın'ın Germencik ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, Belediye Başkanı Fuat Öndeş, şehit yakınları ve gaziler katıldı.
Çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirtir konuşmayı Germencik İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Aziz Şahin gerçekleştirdi.
İlçe merkezindeki program sonrasında gaziler onuruna yemek verildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Germencik'te 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika