Bayındır'da 5 katlı bina alev alev yanıyor (1) - Son Dakika

İZMİR'in Bayındır ilçesinde bir plastik saksı işletmesinde çıkan yangında alevler 5 katlı binayı sardı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Yangın, saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Sadıkpaşa mahallesi Menderes bulvarındaki 5 katlı binada çıktı. İddiaya göre, plastik saksı işletmesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan alevler dükkan önündeki bir araca sıçradı. Aracın yanmaya başlamasının ardından alevlerin tüm binayı sardığı öğrenildi. Yükselen alevleri görenler durumu itfaiye ile polise bildirdi. Bölgeye uluşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.