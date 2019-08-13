Son Dakika Haberleri: Bayındır'da bahçelerin bulunduğu bölgede yangın
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Bayındır'da bahçelerin bulunduğu bölgede yangın

36 dakika önce

Bayındır'da bahçelerin bulunduğu bölgede yangınİzmir'in Bayındır ilçesinde, zeytin ağaçları ile meyve bahçelerin bulunduğu bölgede yangın çıktı.

Bayındır'da bahçelerin bulunduğu bölgede yangın
İzmir'in Bayındır ilçesinde, zeytin ağaçları ile meyve bahçelerin bulunduğu bölgede yangın çıktı. Orman ekipleri, yangının söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başladı.
Bayındır'ın Balcılar Mahallesi yakınında, zeytin ağaçları ve çeşitli meyve bahçelerinin bulunduğu bölgede, bugün saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ekiplerine bildirdi. Yerleşim yerlerinden uzak bir yerde çıkan yangını söndürmek için, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter havadan, 10 arazöz ise karadan müdahaleye başladı. Yangın söndürme çalışmaları sürüyor.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 06:15 Kaynak: DHA
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