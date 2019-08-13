Bayındır'da bahçelerin bulunduğu bölgede yangın

Bayındır'da bahçelerin bulunduğu bölgede yangın (2)KONTROL ALTINA ALINDIİzmir'in Bayındır ilçesindeki kırsal Balcılar mahallesi yakınlarında, zeytinlik ve meyve bahçelerinin olduğu bölgede çıkan yangın, 4 helikopter ve 12 arazözün müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bayındır'da bahçelerin bulunduğu bölgede yangın (2)

KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Bayındır ilçesindeki kırsal Balcılar mahallesi yakınlarında, zeytinlik ve meyve bahçelerinin olduğu bölgede çıkan yangın, 4 helikopter ve 12 arazözün müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekipler alandaki soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber Davut CAN İZMİR,(DHA)

=========================



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Bakan Albayrak'tan kaçak sigara açıklaması: Yasadışı sigara yakalama rakamlarında artış, kaçak sigara kullanımında düşüş yaşandı

Mansur Yavaş'tan Ankara'da okuyan öğrencilere su indirimi müjdesi geldi

Cadde ortasında cinsel ilişkiye giren çift herkesi şoke etti

Taksim Meydanı yeniden düzenleniyor! Öneri projeler için yarışma yapılacak