Bayındır'da bahçelerin bulunduğu bölgede yangın
1 saat önce
Bayındır'da bahçelerin bulunduğu bölgede yangın (2)KONTROL ALTINA ALINDIİzmir'in Bayındır ilçesindeki kırsal Balcılar mahallesi yakınlarında, zeytinlik ve meyve bahçelerinin olduğu bölgede çıkan yangın, 4 helikopter ve 12 arazözün müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bayındır'da bahçelerin bulunduğu bölgede yangın (2) Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 08:21 Kaynak: DHA
KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Bayındır ilçesindeki kırsal Balcılar mahallesi yakınlarında, zeytinlik ve meyve bahçelerinin olduğu bölgede çıkan yangın, 4 helikopter ve 12 arazözün müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekipler alandaki soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Haber Davut CAN İZMİR,(DHA)
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