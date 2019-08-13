Son Dakika Haberleri: Bayındır'da bahçelerin bulunduğu bölgede yangın
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Bayındır'da bahçelerin bulunduğu bölgede yangın

1 saat önce

Bayındır'da bahçelerin bulunduğu bölgede yangın (2)KONTROL ALTINA ALINDIİzmir'in Bayındır ilçesindeki kırsal Balcılar mahallesi yakınlarında, zeytinlik ve meyve bahçelerinin olduğu bölgede çıkan yangın, 4 helikopter ve 12 arazözün müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bayındır'da bahçelerin bulunduğu bölgede yangın (2)
KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Bayındır ilçesindeki kırsal Balcılar mahallesi yakınlarında, zeytinlik ve meyve bahçelerinin olduğu bölgede çıkan yangın, 4 helikopter ve 12 arazözün müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekipler alandaki soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Haber Davut CAN İZMİR,(DHA)
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Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 08:21 Kaynak: DHA
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