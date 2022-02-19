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Bayındır'da bir seradan hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bayındır'da bir seradan hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

19.02.2022 09:46
Bayındır'da bir seradan hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

İzmir'in Bayındır ilçesinde bir seradan çiçek ve bakır çaldığı öne sürülen kişi, tutuklandı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde bir seradan çiçek ve bakır çaldığı öne sürülen kişi, tutuklandı.

Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir seradan traktörle hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler tarafından Doğu Kavşağı'nda durdurulan traktörde çiçekler ile beş kilo çalıntı bakır ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan S.Y, emniyetteki işlemin ardından Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Bayındır, Hisarcık, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bayındır'da bir seradan hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayındır'da bir seradan hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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