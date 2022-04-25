Bayındır'da çalıntı otomobilde uyuşturucu bulundu - Son Dakika
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Bayındır'da çalıntı otomobilde uyuşturucu bulundu

25.04.2022 13:39
Bayındır'da çalıntı otomobilde uyuşturucu bulundu

İzmir'in Bayındır ilçesinde ekiplerce durdurulan ve çalıntı olduğu belirlenen otomobilde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.

İzmir'in Bayındır ilçesinde ekiplerce durdurulan ve çalıntı olduğu belirlenen otomobilde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.

İlçeye bağlı Hacı Beşir Mahallesi'ndeki Soğuksu mevkisinde, polisin "Dur" ihtarına uymayıp kaçmaya başlayan otomobil, Çınarlıdere Sokak'taki Potama Mezarlığı mevkisinde ekiplerce durduruldu.

Otomobildeki T.E. ve O.S. gözaltına alındı. Yapılan aramada 2,63 gram metamfetamin ile uyuşturucu içmeye yarayan aparat ele geçirildi.

Otomobilin, Tire ilçesinden çalındığı belirlendi.

Şüpheliler, işlemler için emniyete götürüldü.

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Çınarlıdere, Uyuşturucu, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bayındır'da çalıntı otomobilde uyuşturucu bulundu - Son Dakika
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