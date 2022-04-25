Bayındır'da çalıntı otomobilde uyuşturucu bulundu - Son Dakika

İzmir'in Bayındır ilçesinde ekiplerce durdurulan ve çalıntı olduğu belirlenen otomobilde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.

İlçeye bağlı Hacı Beşir Mahallesi'ndeki Soğuksu mevkisinde, polisin "Dur" ihtarına uymayıp kaçmaya başlayan otomobil, Çınarlıdere Sokak'taki Potama Mezarlığı mevkisinde ekiplerce durduruldu.

Otomobildeki T.E. ve O.S. gözaltına alındı. Yapılan aramada 2,63 gram metamfetamin ile uyuşturucu içmeye yarayan aparat ele geçirildi.

Otomobilin, Tire ilçesinden çalındığı belirlendi.

Şüpheliler, işlemler için emniyete götürüldü.