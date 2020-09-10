Bayındır'da evi yananlar için yardım kampanyası - Son Dakika

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, 5 Eylül'de 4 katlı bir binada çıkan yangında evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlar için yardım kampanyası başlattıklarını bildirdi.

Demirezen, AA muhabirine olay sonrası evsiz kalan vatandaşlar için Kaymakam Mehmet Ali Öztürk nezaretinde bir komisyon kurulduğunu, mağdur ailelerle toplantı yaptıklarını belirtti.

"Onlara maddi manevi elimizden geleni yapağız" diyen Demirezen, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine 5 Eylül'de çıkan yangın sonucu evleri kullanılamaz durumda olan hemşerilerimiz için Bayındır Kaymakamlığı öncülüğünde yardım toplama kampanyası başlatılmıştır. (Bayındır Bayındır'a yeter, biz bize yeteriz) diyerek bir kampanya başlattık. Buradan hem Bayındır'a hem komşu ilçelere hem de Türkiye'ye sesleniyorum. Gelin hep beraber bu evleri yeniden inşa edelim."

İtfaiyenin koordine olamadığı iddiası

Demirezen, yangına müdahale eden İzmir İtfaiyesi ekiplerinin koordine olamadığını da öne sürdü.

Olay günü bölgeye gittiğinde sadece 1 itfaiye aracı gördüğünü, vatandaşların da ekiplerin gecikmesinden şikayetçi olduklarını aktaran Demirezen, sonradan gelen 3-4 itfaiye aracın da merdivenlerinin açılmadığını ileri sürdü.

Demirezen, şöyle konuştu:

"Orada çalışanlar, hepsi bizim kardeşimiz. Ama bir koordine ve yönlendirme sıkıntısı vardı. Bunu ben değil Bayındırlılar da söylüyor. O gün saat 23.00'ten 06.00'ya kadar ve ertesi gün soğutma çalışmasında canla başla çalıştılar. Otomatik, çok güzel bir itfaiye aracı gelmiş. Kullanabilecek operatör yoktu. 10 dakika boşta durdu o merdiven. Bunu hepimiz gördük."

Bayındır'da Menderes Bulvarı'ndaki 4 katlı binada yangın çıkmış, anne ve bir çocuğu tahliye edilmişti. Çalışmalar sonucunda söndürülen yangında bir dükkan ile 13 dairenin zarar gördüğü açıklanmıştı.