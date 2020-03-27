Bayındır'da gençlere kitap dağıtımı yapılıyor - Son Dakika

Bayındır'da belediye, gençlik merkezi ve kent konseyi iş birliğiyle hazırlanan projede evlere kitap dağıtımı yapılıyor.



Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen yaptığı açıklamada talep edilen kitapları dezenfekte edilmiş bir şekilde vatandaşlara ulaştırdıklarını belirtti.

Türkiye'de ve dünyada mücadele edilen yeni tip koronavirüs nedeniyle ilçede talep edilen kitapları sosyal mesafe kuralına dikkat ederek kitapsever gençlere takdim ettiklerini bildiren Demirezen, "Projenin bu zorlu süreçte kitap okuyan gençlerimize yararlı olacağına şimdiden inanıyoruz." ifadelerini kullandı.