Son Dakika › Güncel › Bayındır'da gençlere kitap dağıtımı yapılıyor - Son Dakika
Bayındır'da gençlere kitap dağıtımı yapılıyor
6 saat önce
Bayındır'da belediye, gençlik merkezi ve kent konseyi iş birliğiyle hazırlanan projede evlere kitap dağıtımı yapılıyor.
Bayındır'da belediye, gençlik merkezi ve kent konseyi iş birliğiyle hazırlanan projede evlere kitap dağıtımı yapılıyor.
Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen yaptığı açıklamada talep edilen kitapları dezenfekte edilmiş bir şekilde vatandaşlara ulaştırdıklarını belirtti.
Türkiye'de ve dünyada mücadele edilen yeni tip koronavirüs nedeniyle ilçede talep edilen kitapları sosyal mesafe kuralına dikkat ederek kitapsever gençlere takdim ettiklerini bildiren Demirezen, "Projenin bu zorlu süreçte kitap okuyan gençlerimize yararlı olacağına şimdiden inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 04:18 Kaynak: AA
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde açıkladı Eski kocası tarafından sokak ortasından başından vurulan kadın hayatını kaybetti Rize'de eski eşi tarafından sokak ortasında vurulan kadının annesinin feryadı yürek dağladı Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşısı minimum 12-18 ay uzakta