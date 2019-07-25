Bayındır'da güneş enerjisi santrali çalışmaları başlıyor

Bayındır
Belediye Başkanı Uğur Demirezen
, ilçede güneş enerjisi santrali kurma projesinde arazi tahsisine onay verildiğini belirtti.
Gazetecilere açıklama yapan Demirezen, santral konusunda geçen hafta Ankara
'ya giderek Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
ile görüştüklerini, Yakapınar
Mahallesinde yapımı düşünülen santral için arazi tahsisinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
tarafından uygun görüldüğünü ifade etti.
Demirezen, şunları kaydetti:
"Hızlı bir şekilde projeyi
hayata geçirmek istiyoruz. Elektrik üreteceğiz. Bu elektrikle belediyemizin
enerji ihtiyacını karşılayacağız, geri kalanını satıp belediyeye ek gelir
kaynağı yaratmış olacağız. Santral için proje çalışmaları en yakın zamanda başlayacaktır. Projenin en başından beri desteklerini esirgemeyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a ilçem adına çok teşekkür ediyorum."