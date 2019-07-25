Son Dakika Haberleri: Bayındır'da güneş enerjisi santrali çalışmaları başlıyor
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Bayındır'da güneş enerjisi santrali çalışmaları başlıyor

1 saat önce

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, ilçede güneş enerjisi santrali kurma projesinde arazi tahsisine onay verildiğini belirtti.

Bayındır'da güneş enerjisi santrali çalışmaları başlıyor, System.String[]
Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, ilçede güneş enerjisi santrali kurma projesinde arazi tahsisine onay verildiğini belirtti.
Gazetecilere açıklama yapan Demirezen, santral konusunda geçen hafta Ankara'ya giderek Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüştüklerini, Yakapınar Mahallesinde yapımı düşünülen santral için arazi tahsisinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından uygun görüldüğünü ifade etti.
Demirezen, şunları kaydetti:
"Hızlı bir şekilde projeyi
hayata geçirmek istiyoruz. Elektrik üreteceğiz. Bu elektrikle belediyemizin
enerji ihtiyacını karşılayacağız, geri kalanını satıp belediyeye ek gelir
kaynağı yaratmış olacağız. Santral için proje çalışmaları en yakın zamanda başlayacaktır. Projenin en başından beri desteklerini esirgemeyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a ilçem adına çok teşekkür ediyorum."
Uğur Demirezen, Murat Kurum, Bayındır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:09 Kaynak: AA
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