BAYINDIR'DA HAYVAN BAKIMEVİNDE TOPLU KÖPEK KATLİAMI İDDİASI - Son Dakika
Üye Girişi

BAYINDIR'DA HAYVAN BAKIMEVİNDE TOPLU KÖPEK KATLİAMI İDDİASI

13.07.2022 15:17

İZMİR'in Bayındır ilçesinde, hayvan bakımevine rehabilitasyon için alınan 250 köpeğin, ilaçla öldürüldüğü öne sürüldü.

İZMİR'in Bayındır ilçesinde, hayvan bakımevine rehabilitasyon için alınan 250 köpeğin, ilaçla öldürüldüğü öne sürüldü. Hayvanseverlerin şikayetiyle köpeklerin öldürüldüğü bölgede inceleme yapılırken; bazı belediye yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu. İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu'nda görevli Avukat Ayşe Aydın, bölgeye gittiklerinde burada 15'e yakın can dostunu ölü bulduklarını belirterek, "Gerekli tüm deliller toplansın. Sorumlular cezalandırılsın" dedi. Nekropsi için 1 köpeğin incelemeye alındığını söyleyen Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen de "Savcılığın soruşturması sürüyor. Nekropsi sonucu çıkınca detaylı açıklama yapacağız" dedi.

Bayındır Belediyesi Hayvan Bakımevinde görevli bir personel, geçen pazar günü, İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu'nu arayarak, 5199 sayılı Hayvanları koruma Kanunu'na aykırı olarak birçok sokak köpeğinin ilaç enjekte edilerek öldürüldüğü ihbarında bulundu. Özellikle büyük ve iri hayvanların çok yemek yemeleri, zayıf ve hastalıklı olanlara ise tedavilerinin masraflı olması nedeniyle bu işlemin uygulandığını öne sürdü. Personel, ihbarında bu hayvanların ölülerinin Turan Mahallesi'ndeki bir araziye usule aykırı şekilde atıldığını söyledi.

İddialar üzerine İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu'nda görevli, Bayındır Çevreyi ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (BAYÇEV) Başkanı, Avukat Ayşe Aydın, beraberindeki hayvanseverlerle bölgeye gitti. Bölgede köpek ölülerinin bulunması üzerine jandarmaya şikayetçi olundu. Bunun yanında Cumhuriyet Savcılığına, sorumluların bazı belediye yetkilileri olduğu gerekçesiyle de ayrıca şikayette bulunuldu.

Konuyla ilgili DHA'ya açıklama yapan Avukat Ayşe Aydın, belediye personelinin 250'e varan köpeği ilaç enjekte ederek uyuttuğu ihbarıyla bölgeye gittiklerini, burada 15'e yakın can dostunun cansız bedenlerini bulduklarını söyledi. Bulunan köpek ölülerinin eski zamanlı olması nedeniyle numune alınamadığını kaydeden Avukat Aydın, yakın zamanda gömülmüş olan bir grup köpeğin bulunduğu alanda kazı yapılması ve buradan örnek alınması halinde olayın aydınlatılabileceğine dikkati çekerek, "Alınacak numunelerle bu hayvanların ilaçla uyutulup uyutulmadığı anlaşılacak. Bizim isteğimiz bir an önce yetkili merciler harekete geçsin. Gerekli tüm deliller toplansın. Sorumlular cezalandırılsın. Olayın takipçisi olacağız" dedi.

'KAZI YAPILMASINI VE KAMERA KAYITLARININ İNCELENMESİNİ İSTİYORUZ'

İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu'nda yer alan Avukat Şefika Yıldırım Sert ise, "Olayın aydınlatılması için delilerin ivedilikle toplanması gerekiyor. Biz olay yerinde kazı yapılmasını, kamera kayıtlarının alınmasını aynı zamanda bakım evi kayıtlarının incelenmesini istiyoruz. Bu delillerin bir an önce toplanması gerekiyor. Aynı zamanda nekropsi için de zaman geçiyor. Çünkü canlı bir dokuyla çalışılması gerekiyor. Oraya gidildiğinde bulunan köpek ölüleri, nekropsiye uygun değil. Çok zaman önce ölmüşler. Katılaşmış, çürümeye başlamış. Birçoğunun kemiği geriye kalmış. Bu koşullarda nekropsi yapılması mümkün değil. Olayın aydınlatılması için talep ettiğimiz delillerin toplanmasını istiyoruz. Baro olarak olayın takipçisiyiz" dedi.

'NEKROPSİ İÇİN 1 KÖPEK İNCELEMEYE ALINDI'

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen ise, nekropsi için 1 köpeğin incelemeye alındığını belirterek, "Savcılığın soruşturması sürüyor. Nekropsi sonucu çıkınca detaylı açıklama yapacağız. Yalanlarla, iftiralarla uğraşmak istemiyoruz" dedi. (DHA)

YORUMLAR
500
Son Dakika | İzmir Barosu, Bayındır Belediyesi Bakımevi'ne Alınan Yüzlerce Köpeğin İlaç Enjekte Edilerek Öldürüldüğü Yönünde İhbarlar Geldiğini Duyurdu Son Dakika | İzmir Barosu, Bayındır Belediyesi Bakımevi'ne Alınan Yüzlerce Köpeğin İlaç Enjekte Edilerek Öldürüldüğü Yönünde İhbarlar Geldiğini Duyurdu
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAYINDIR'DA HAYVAN BAKIMEVİNDE TOPLU KÖPEK KATLİAMI İDDİASI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:07 Sterling'in 7 yıllık Manchester City macerası sona erdi! 50 milyon sterlin karşılığında Chelsea'ye transfer oldu
21:05 Bakan Akar'dan tahıl koridoru toplantısı sonrası açıklama: Koordinasyon merkezi oluşturulacak
20:33 Datça'da çıkan yangın sonucu evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlara 3 bin TL nakit desteği ödemesi başlatıldı
20:09 Datça'daki çıkan orman yangını yerleşim bölgelerine yakın yerlere sıçradı! Evler tahliye edildi
19:45 Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, "istifa" iddialarını yalanladı: İstifanızı veriyorsanız, çeker gidersiniz! Söylentiler gerçeği yansıtmıyor
19:32 Sisam Adası'nda çıkan yangını söndürme çalışmalarına katılan Yunan helikopteri denize düştü: 2 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp
19:19 Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek isteyen Ronaldo'ya PSG'ye önerildi: Fransız ekibi transferi veto etti
19:10 15 Temmuz'da düzenlenecek mitingi duyuran Vali Yerlikaya, İBB Başkanı İmamoğlu'na ait görüntüler paylaştığını fark edince paylaşımını sildi
18:58 Fortuna Sittard, Burak Yılmaz transferini bir kez daha duyurdu! Videoda dikkat çeken detay...
18:48 Fen Bilimleri Dershaneleri kurucusu Nazmi Arıkan, çiftlik evinde bıçaklanarak öldürüldü! Failler her yerde aranıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 21:25:30. #1.12#
SON DAKİKA: BAYINDIR'DA HAYVAN BAKIMEVİNDE TOPLU KÖPEK KATLİAMI İDDİASI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement