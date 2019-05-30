Son Dakika Haberleri: Bayındır'da hırsızlık zanlıları tutuklandı
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Bayındır'da hırsızlık zanlıları tutuklandı

1 saat önce

İzmir'in Bayındır ilçesinde hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bayındır'da hırsızlık zanlıları tutuklandı, System.String[]
İzmir'in Bayındır ilçesinde hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Arıkbaşı Mahallesinde motosiklet ve bir iş yerinden 3 bin 500 lira çalındığı şikayeti üzerine Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Şüphelilerin kimliğiyle kaldıkları adresleri belirleyen ekipler, operasyonla E.D, S.K. ve T.G'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen şüphelilerden T.G ve E.D tutuklanırken S.K. serbest bırakıldı.
Çalınan motosiklet sahibine teslim edilirken olaya karışan bir kişinin daha arandığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:07 Kaynak: AA
İzmir, Bayındır, Güncel
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