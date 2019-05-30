Bayındır'da hırsızlık zanlıları tutuklandı
1 saat önce
İzmir'in Bayındır ilçesinde hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:07 Kaynak: AA
'in Bayındır
ilçesinde hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Arıkbaşı Mahallesinde motosiklet ve bir iş yerinden 3 bin 500 lira çalındığı şikayeti üzerine Bayındır İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Şüphelilerin kimliğiyle kaldıkları adresleri belirleyen ekipler, operasyonla E.D, S.K. ve T.G'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen şüphelilerden T.G ve E.D tutuklanırken S.K. serbest bırakıldı.
Çalınan motosiklet sahibine teslim edilirken olaya karışan bir kişinin daha arandığı öğrenildi.
Hakim, şikayetçi olduğu davaya bakıp kendisini duruşmaya davet etti
3 yaşındaki kız çocuğuna ilaç dayağı kamerada
Bu kadar da olmaz! Dün hakim etek boyuna karıştı, bugün patron işçisini dövdü
Lüks sitedeki daireyi içki imalathanesine çevirmişler