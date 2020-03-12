Bayındır'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika

Bayındır'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında Yahya Kerim Onart Kültür Merkezi salonunda etkinlik düzenlendi.

Şehit Oktay Ardıç Sağlık Meslek Lisesinin hazırladığı programa kaymakam Mehmet Öztürk, Belediye Başkanı Uğur Demirezen ile protokol mensupları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tarih öğretmeni İlknur Kılıç Memiş, günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı.

Memiş, "Bugün 12 Mart 2020. 99 yıl önce Batılı güçlere vatan sevdasının ne demek olduğunu adeta bir tokat gibi yüzlerine çarpan İstiklal Marşımız, bir milletin imkansızlıklar içerisinde gösterdiği büyük kahramanlığın, yeniden var olma arzusu ile verilen kurtuluş mücadelesinin en canlı ifadesidir." dedi.

Etkinlikte "Asımın Neslinden Bir Varoluş Destanı "adlı gösteri sahnelendi.