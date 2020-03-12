Bayındır'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bayındır'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika

Bayındır'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

6 saat önce

Bayındır'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında Yahya Kerim Onart Kültür Merkezi salonunda etkinlik düzenlendi.

Bayındır'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü, System.String[]

Bayındır'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında Yahya Kerim Onart Kültür Merkezi salonunda etkinlik düzenlendi.

Şehit Oktay Ardıç Sağlık Meslek Lisesinin hazırladığı programa kaymakam Mehmet Öztürk, Belediye Başkanı Uğur Demirezen ile protokol mensupları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tarih öğretmeni İlknur Kılıç Memiş, günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı.

Memiş, "Bugün 12 Mart 2020. 99 yıl önce Batılı güçlere vatan sevdasının ne demek olduğunu adeta bir tokat gibi yüzlerine çarpan İstiklal Marşımız, bir milletin imkansızlıklar içerisinde gösterdiği büyük kahramanlığın, yeniden var olma arzusu ile verilen kurtuluş mücadelesinin en canlı ifadesidir." dedi.

Etkinlikte "Asımın Neslinden Bir Varoluş Destanı "adlı gösteri sahnelendi.

Mehmet Akif Ersoy, Bayındır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib şehidinin acılı annesi konuştu: Çocukken 'Şehit olacağım' derdi
Fenerbahçe'de Altay Bayındır fıtık ameliyatı olacak Son Dakika: Rasulayn'da terör örgütü YPG'nin bomba yüklü araçla yaptığı saldırıda 1 askerimiz şehit oldu Adalet Bakanı Gül'den cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı

Son Dakika Haberleri
23:08 Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 81 il valiliğine koronavirüs tedbirlerini içeren genelge...
23:07 İBB Meclisi Mart ayı toplantıları sona erdi
23:07 Pamukkale'de dezenfekte çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor
23:06 Adalet Bakanı Gül'den cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı
23:06 Zonguldak'ta otogarlarda tatil yoğunluğu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 23:11:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bayındır'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]