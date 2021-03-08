Bayındır'da kadınlara çiçek dağıtıldı - Son Dakika

Bayındır Belediyesi ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara çiçek dağıttı.

Belediye ekipleri, kamu kurum ve kuruluşlar ile tarlalarda çalışan kadınları ziyaret etti.

Kadınların gününü kutlayan ekipler, onlara çiçek verdi.

Belediye Başkanı Uğur Demirezen de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Kadınlara yönelik şiddet, ayrımcılık ve istismarın kabul edilemeyeceğini belirten Demirezen, "Herhangi bir canlıya olamayacağı gibi kadına yönelik şiddetin de gerekçesi olamaz." ifadesini kullandı.