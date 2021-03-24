Bayındır'da lise öğrencilerine uyuşturucunun zararları hakkında seminer verildi - Son Dakika

Ayrıca uyuşturucu madde satan kişilerin güvenlik güçlerine ihbar edilmesi hususunda uyarılar yapıldı.

Seminerde uyuşturucu kullanımında ailenin önemi, madde kullanımına götüren yollar, yanlış bilinen doğrular, uyuşturucu kullanımının maddi ve manevi zararları gibi konulara değinildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Birimi görevlilerinin yanı sıra Yeşilay, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezinin katılımıyla "Uyuşturucu bedeninizi değil geleceğinizi uyuşturur" sloganıyla düzenlenen seminerde öğrencilere uyuşturucunun zararları anlatıldı.

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