Bayındır'da orman vasfını yitirmiş arazilere fidan dikilecek - Son Dakika

İzmir'in Bayındır ilçesinde dağlık alandaki orman vasfını yitirmiş bazı arazilerin değerlendirilmesi için çalışma başlatıldı.

Bayındır Orman İşletme Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje Lütuflar, Kızılkeçili, Çamlıbel, Söğütören ve Sarıyurt mahallelerinde hem araziler değerlenecek hem de bu mahallelerde yaşayan vatandaşlara destek olunacak.

Projede ilk olarak Lütuflar Mahallesi'ndeki yaklaşık 35 hektar alan kura ile dağıtıldı. Bu alanlara dikilmesi için incir fidanı verildi.

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, AA muhabirine, katkılarından dolayı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür etti.

Projenin kırsal mahallelerde orman vasfını yitirmiş arazilere gelir getirici fidan dikilerek oradaki vatandaşları desteklemek üzere hazırlandığını aktaran Demirezen, "Yaklaşık 35 hektar alanda 125 parsel oluşturularak 125 hemşehrimize kişi başı 80-85 incir fidanı dikebilecek oldukları alanının kurasını gerçekleştirdik. Hemşehrilerimize hayırlı olsun. Sırada Kızılkeçili, Çamlıbel, Söğütören ve Sarıyurt mahallelerimiz planlanmaktadır. Rabbim bereketini arttırmasını diliyorum." dedi.