Bayındır'da otomobilden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Bayındır'da otomobilden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

18.05.2022 21:20
Bayındır'da otomobilden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

İzmir'in Bayındır ilçesinde bir otomobilden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 kişi yakalandı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde bir otomobilden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 kişi yakalandı.

Bayındır tren istasyonu yakınındaki H.B'ye ait otomobilden para çalan kişileri bulmak için çalışma başlatan polis ekipleri, hırsızlık yapanların M.S. ve R.G. olduğunu tespit etti.

Ekipler, daha önce hırsızlık suçlarından çeşitli kayıtları bulunan iki kişiyi bir araç içinde çaldıkları paralarla yakalayıp, gözaltına aldı.

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Kaynak: AA

Polis, İzmir, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayındır'da otomobilden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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