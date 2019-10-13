Bayındır'da rahvan atlar yarıştı

İzmir'in Bayındır ilçesinde 2. Geleneksel Rahvan At Yarışları düzenlendi.

Bayındır Belediyesinin katkılarıyla Turan Mahallesi'ndeki yarışlarda 170 binici mücadele etti.

Yapılan duanın ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, burada yaptığı konuşmada, yarışlara katılanlara teşekkür ederek, "Bugün yapılan yarışlarda kazanan tüm atlar olsun, her atımızın ayağı düz bassın. Bugün 6. günü olan Barış Pınarı Harekatına, tüm askerlerimize, Bayındır'dan selam olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun, Allah birliğimizi bozmasın inşallah." dedi.

Yoğun ilgi gören yarışlarda 8 kategoride dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.