BAYINDIR'DA SERAYA UYUŞTURUCU OPERASYONU; 1 GÖZALTI - Son Dakika
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BAYINDIR'DA SERAYA UYUŞTURUCU OPERASYONU; 1 GÖZALTI

29.03.2022 21:08

İZMİR'in Bayındır ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda sera içerisinde Hint keneviri yetiştiren bir şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'in Bayındır ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda sera içerisinde Hint keneviri yetiştiren bir şüpheli gözaltına alındı.

Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Demircilik Mahallesi'nde bulunan A.B.'ye ait sera içerisinde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda sera içerisinde boyları yaklaşık 1 metre olan 59 saksı içindeki kenevir bitkisini ve 1 ruhsatsız av tüfeğini ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (DHA)

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Emniyet Müdürlüğü, Hint Keneviri, Hisarcık, Bayındır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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