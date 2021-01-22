Bayındır'da süt işleme fabrikası kuruluyor - Son Dakika

Bayındır'da süt işleme fabrikası kuruluyor

22.01.2021 13:44

Bayındır'da süt işleme fabrikası kuruluyor İzmir Büyükşehir Belediyesinden Bayındır'a dev tesis "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonuyla İzmir'in yeni tarım ekonomisi modelini dün Ödemiş'te tanıtan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bugün de Bayındır'da 65 milyon liralık yatırımla...

Bayındır'da süt işleme fabrikası kuruluyor

İzmir Büyükşehir Belediyesinden Bayındır'a dev tesis

İZMİR - "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonuyla İzmir'in yeni tarım ekonomisi modelini dün Ödemiş'te tanıtan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bugün de Bayındır'da 65 milyon liralık yatırımla kurulacak süt işleme fabrikasının tanıtım toplantısını yaptı. Tesisin "İzmir Tarımı" vizyonunun önemli bir parçasını oluşturduğunu söyleyen Soyer, "Bu fabrika, son yıllarda kamu eliyle açılan çok az sayıdaki tesisten biri. Bu ülkenin fabrikalarını yabancılara satan anlayış yerine, bizim anlayışımız yeni tesisler, yeni fabrikalar kurmak" dedi.

"Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonuyla tohumdan satışa kadarki bütün süreçlerin tasarlandığı yeni tarım ekonomisi modelini dün Ödemiş'te açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bugün de Bayındır'da Büyükşehir iştiraki BAYSAN A.Ş.'nin 65 milyon liralık yatırımla kuracağı süt işleme fabrikasının tanıtım toplantısını yaptı. Bayındır-Ödemiş Yolu'nda yaklaşık 7 bin metrekarelik alanda inşa edilecek fabrikanın temelini mayıs ayında atacaklarını söyleyen Başkan Soyer, "Fabrikamız Ocak 2022'den itibaren tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak" diye konuştu. Fabrikanın kurulacağı arazide yapılan basın toplantısına CHP Parti Meclisi üyesi Rıfat Nalbantoğlu, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Genel Sekreter Yardımcıları Ertuğrul Tugay, Eser Atak. Yıldız Devran, Suphi Şahin, İzmir Köy Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer, Bayındır Çiçek Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ersoy Sümerkan, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

Bayındır'da 100 kişiye istihdam

Bayındır Süt İşleme Fabrikası'nın son yıllarda kamu eliyle açılan çok az sayıdaki tesisten biri olacağını önemle vurgulayan Soyer, "Bizim anlayışımız yeni tesisler, yeni fabrikalar kurmak. İstihdam sağlarken, aynı zamanda toprağımızın bereketini büyütüyoruz. Havzalarımızın ürününü yüksek kazançla satabilmesi için işleme, pazarlama ve satış aşamalarında üreticimize destek oluyoruz. Tesisimiz, İzmir Büyükşehir Belediyesinin tarım destekleri konusundaki çalışmalarını bir üst aşamaya taşıyacak. Dahası, fabrikamızda 100 kişi istihdam edilecek" bilgisini verdi.

Üreticilere alım satım garantisi

İzmir Büyükşehir Belediyesinin bu fabrikada işlenecek süt ile üreticilere alım ve satım garantisi vereceğini de vurgulayan Soyer, şöyle devam etti: "BAYSAN eliyle üreticilerimizden alım garantili şekilde ürünleri satın aldıktan sonra işleyecek, paketleyecek, pazarlama ve satışını yapacağız. Bayındır'da kurduğumuz bu tesis sayesinde inek sütündeki alımlarımızı 16 milyon litreden 22 milyon litreye yükseltiyoruz. Alacağımız sütün 16 milyonu Süt Kuzusu projesiyle hemşehrilerimize ulaşacak, geri kalanı ise burada paketlenerek kendi markamızla piyasaya sunulacak. 2021 ve 2022 döneminde inek sütü alımına küçükbaş sütü alımını da ekliyoruz. Belediye şirketimiz BAYSAN aracılığıyla bu tesiste kullanılmak üzere üreticilerimizden ilk yılda 7 milyon 500 bin litre koyun sütü, 5 milyon litre keçi sütü ve 2 milyon litre manda sütü satın alacağız. Süt işleme fabrikamız, günlük 100 ton süt işleme kapasitesine sahip olacak. Tesisimizde İzmir mozerellası, keçi ve koyun sütünden beyaz peynir ve diğer peynirler üretilecek. Ayrıca manda sütünden kaymak ve dondurma yapacağız."

"Yeni ve farklı bir tarım politikası"

Süt işleme fabrikasında yüksek düzey atık su arıtımı yapılacağını da söyleyen Soyer, burada kullanılan suyun geri kazanılmasını sağlayarak tarımsal sulamada kullanılacağını belirtti. Fabrikanın dün Ödemiş'te açıkladığı "İzmir Tarımı" vizyonunun önemli bir parçasını oluşturduğunu da aktaran Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü: "İzmir tarımı, İzmir'den başlayarak tüm Türkiye'de yeni ve farklı bir tarım politikasını inşa etme projesidir. Tarımda dışa bağımlılığımızı sonlandırmak için geliştirdiğimiz, İzmir'den doğan yepyeni bir vizyondur. Bir yandan kırsaldaki üretimi desteklerken, diğer yandan şehrimizdeki milyonların sağlıklı ve ucuz gıdaya erişimini sağlıyoruz. Bu kapsamda 2019 yılında yaptığımız toplam alımların miktarı 125 milyon 377 bin 92 Türk Lirası. Bu alımın İzmir kooperatiflerinden alınan kısmı 121 milyon 447 bin 379 lira. 2020'de yaptığımız toplam alımların miktarı ise 144 milyon 762 bin 472 lira. Bu alımın 127 milyon 595 bin 174 liralık kısmı İzmir kooperatiflerinden yapıldı. Bu alımları 2021 yılında da artırarak sürdüreceğiz."

Ödemiş'te et entegre tesisi

2021 yılı içinde Büyükşehir'in Ödemiş'teki et entegre tesisi için üreticilerden 50 bin adet kuzu ve 4 bin adet kara sığırı satın alacaklarını da söyleyen Soyer, "Et entegre tesisi, önümüzdeki nisan ayından itibaren tam kapasiteyle çalışmaya başlıyor. Havza ölçeğinde yapacağımız alımlarda ise örneğin Beydağ'dan 100 ton kestane, Ödemiş'ten 300 ton patates, Bayındır'dan 200 ton salçalık biber almayı taahhüt ediyoruz" dedi.

338 milyon 600 bin liralık alım yapılacak

Soyer, Büyükşehir'in 2021 ve 2022 döneminde toplam 338 milyon 600 bin TL'lik alım yapacağını da açıkladı. Böylece Büyükşehir'in köylüye yapacağı maddi destek yaklaşık üç kat artacak. Bunun 154 milyon 600 bin lirası süt ürünlerine, 97 milyon lirası et ürünlerine, 15 milyonu yem bitkilerine ve geri kalan 72 milyon ise diğer ürünlere tekabül ediyor. Tüm et ve süt alım sözleşmeleri, kuraklıkla mücadeleye katılan üreticilerle bu yıl içinde imzalanacak. Büyükşehir, 2021'de alım garantisi verdiği tüm bu ürünleri, piyasa değerinin üzerinde bir bedelle satın alacak. Bu da üreticilerin emeğinin karşılığını almasını sağlayacak.

Bayındır'da süt işleme fabrikası kuruluyor
Bayındır'da süt işleme fabrikası kuruluyor
Bayındır'da süt işleme fabrikası kuruluyor
Bayındır'da süt işleme fabrikası kuruluyor

Tunç Soyer, Ödemiş, Tarım, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bayındır'da süt işleme fabrikası kuruluyor - Son Dakika


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