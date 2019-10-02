Son Dakika Haberleri: Bayındır'da terör örgütü PKK'ya ortak tepki
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Bayındır'da terör örgütü PKK'ya ortak tepki

2 saat önce

Bayındır Belediye Meclisinde orman yangınları nedeniyle terör örgütü PKK kınandı.

Bayındır'da terör örgütü PKK'ya ortak tepki, System.String[]

Bayındır Belediye Meclisinde orman yangınları nedeniyle terör örgütü PKK kınandı.

Bayındır Belediyesinden yapılan açıklamada, AK Parti Grup Başkan Vekili Ziya Güler, MHP Grup Başkan Vekili Osman Kadan ve CHP Grup Başkanvekili Durmuş Köpüklü imzası ile meclis başkanlığına ortak kınama metni sunuldu.

Metinde, "Karabağlar ve Menderes bölgesinde çıkardığı yangınlarda ormanlarımız içinde yüzlerce canlı türü yakan eli kanlı PKK terör örgütü ve bu örgütü destekleyen siyasi parti, kurum, kuruluş ve STK, basın organları ve bu örgütü kullanan uluslararası güçleri Bayındır Belediye Meclisi olarak kınıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, şunları kaydetti:

"Bayındır Belediye Meclisi olarak vatanımıza, milletimize zarar veren başta eli kanlı terör örgütü PKK olmak üzere tüm terör örgütlerini ve destek veren tüm yandaşlarını birlik içinde kınadık. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın."

Bayındır, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:40 Kaynak: AA
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