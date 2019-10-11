Son Dakika Haberleri: Bayındır'da toplu Sünnet Şöleni
Son Dakika Güncel Bayındır'da toplu Sünnet Şöleni

Bayındır'da toplu Sünnet Şöleni

36 dakika önce

Bayındır Belediyesi, Çırpı Semti Necati Uza Mahallesi'nde ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için toplu sünnet etkinliği düzenledi.

Bayındır'da toplu Sünnet Şöleni, System.String[]

Toplam 19 çocuğun sünnet ettirildiği etkinlik mahalle meydanında yapıldı. Akşamüzeri çocuklar ve aileleri Bayındır Belediyesi'nin seyir aracı ile Çırpı Semti'nde gezdirildi. Gece de erkekliğe ilk adım atacak çocuklar, aileleriyle gönüllerince eğlendi. Sünnet şölenine Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, Başkan Yardımcısı Osman Kadan, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Gecenin sonunda sünnet çocuklarının eğlencesine ortak olarak onlara eşlik eden Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, sünnet çocuklarının vatana millete hayırlı evlatlar olmalarını dilediğini belirterek, ailelere de geçmiş olsun dileklerini iletti.

Uğur Demirezen, Bayındır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:40 Kaynak: Bültenler
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