Bayındır'da "Uzay Kahve Projesi" hayata geçirildi - Son Dakika

Engelli çocuklar ile diğer öğrencilerin bir arada eğlenerek öğrenecekleri eğitim alanı "Uzay Kahve" Bayındır'da açıldı.

Efe Özel Sporcular Spor Kulübü ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında hazırladığı "Uzay Kahve Projesi" Bakanlık tarafından onaylandı ve Bayındırlı çocukların hizmetine sunuldu.

Proje hakkında AA muhabirine açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Aykut Çağıran, "Uzay Kahve Projesi"nin Bayındır'a kazandırılmış çok önemli bir proje olduğunu belirtti.

Hizmete sunulan projenin 10 ay boyunca açık kalacağını ifade eden Çağıran şunları kaydetti:

"Burada bilimsel kitaplar eşliğinde öğrencilere uzayın, bilimin ne olduğu tanıtılıyor. Salgın tedbirleriyle Bayındır'daki bütün öğrencilere, bütün gençlere ulaşmayı düşünüyoruz. Kapalı alan olduğu için belirli saatlerde havalandırmaya da dikkat ediyoruz. Türkiye'de engelli vatandaşlarımızın yeri bizim için çok önemli. Spor kulübümüzde engelli öğrencilerle diğer öğrencilerin beraber vakit geçirmelerini sağladığımız için çok mutluyuz."

Projede yer alan Fen Bilgisi Öğretmeni Ganime Gaye Çıtak ise gönüllü olarak katıldığı programın heyecan verici olduğunu, ilçedeki çocukların ufkunu açacağına inandığını söyledi.

Uzay Kahvesine gelen öğrencilerden Cansu Saçan (10), "Buraya gelmek için çok sabırsızdım. Öğretmenimle geldiğimde uzay çadırına girdim. Uzayla ilgili çok bilgiler öğrendik. Gözlük taktık, sanki uzaydaymışım gibi hissettim."dedi.

İç içe tasarlanmış istasyonlar şeklinde kurgulanan kahvede astronomi ve uzay atölyesi ile planetaryum çadırı bulunuyor.