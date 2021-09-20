Bayındır Hastanesinden, eski CHP Milletvekili Mengü'nün vefatına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Bayındır Hastanesinden, eski CHP Milletvekili Mengü'nün vefatına ilişkin açıklama Açıklaması

Bayındır Kavaklıdere Hastanesinde Uzman Dr. Yusuf Ziya Güler, burun kırığı tanısıyla bugün ameliyatı planlanan eski milletvekili Şahin Mengü'nün hastanede fenalaştığını, yapılan bütün müdahalelere rağmen vefat ettiğini belirtti.

Bayındır Kavaklıdere Hastanesinde Uzman Dr. Yusuf Ziya Güler, burun kırığı tanısıyla bugün ameliyatı planlanan eski milletvekili Şahin Mengü'nün hastanede fenalaştığını, yapılan bütün müdahalelere rağmen vefat ettiğini belirtti. Güler, hastanede önünde, eski CHP Manisa Milletvekili Mengü'nün vefatına ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Burun kırığı tanısıyla bugün operasyonu planlanan siyasi yaşamın önemli isimlerinden Sayın Şahin Mengü hastanemizde fenalaşmış, kendisine yapılan bütün müdahalelere rağmen 20 Eylül 2021 saat 11.38'de Bayındır Kavaklıdere Hastanesinde vefat etmiştir. Merhumun ailesine, sevenlerine ve ülkemize başsağlığı dileriz." TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan Mengü'nün eşine taziye ziyareti Öte yandan Mengü'nün vefat haberinin ardından Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Feyzioğlu, Mengü'nün eşi Figen Mengü'ye başsağlığı diledi. Meclis Başkanlığından alınan bilgiye göre Şahin Mengü'nün cenazesi, yarın TBMM'de düzenlenecek tören sonrası, Kocatepe Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Son Dakika

Son Dakika! Vatandaşa küfür eden Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, CHP tarafından disipline sevk edildi

Rusya lideri Vladimir Putin'in kurduğu Birleşik Rusya Partisi aldığı yüzde 49,82 oy oranıyla zafer ilan etti

Dev medya kuruluşu, röportaj yaptığı hakim ve ailesinin fotoğraflarını güvenlikleri için buzlayarak servis etti

Kız öğrencinin eteğini kaldırıp tokat attığını açıklayan Celal Şengör'den konu ile ilgili açıklama: Cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum

90 bin nüfusu olan ilçede üretilip dünyaya ihraç ediliyor! Ankara'nın turşusunu 22 ülkeye gönderiyorlar

1970 model aracı için ABD'den jant istedi, arabanın ilk sahibiyle iletişim kurdu

Bayilerin "Stokta yok" dediği Honda Civic'in bir tarlada bekletilmesi tepki çekti

Mini elbisesi ile teknede poz veren Demet Özdemir'e ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi