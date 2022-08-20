İzmir'de astsubayı yaralayan şüpheli Tire'de yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de astsubayı yaralayan şüpheli Tire'de yakalandı

20.08.2022 00:01
İzmir'de astsubayı yaralayan şüpheli Tire'de yakalandı

Bayındır ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda jandarma astsubayı yaraladıktan sonra kaçtığı iddia edilen şüpheli, Tire ilçesinde yakalandı.

Bayındır ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda jandarma astsubayı yaraladıktan sonra kaçtığı iddia edilen şüpheli, Tire ilçesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, dün düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ekiplere av tüfeğiyle ateş açan ve jandarma astsubay Erdem Bakışkan'ı yaralayan şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Astsubayı yaralayıp kayıplara karıştığı iddia edilen şüpheli İ.K, Tire'ye bağlı Derebaşı Mahallesi'nde yakalandı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan şüphelinin, yakalaması olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan yaralanan astsubay Erdem Bakışkan olaydan sonra Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, daha sonra İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bakışkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bayındır'ın Pınarlı Mahallesi'nde dün düzenlenen uyuşturucu operasyonunda jandarma ekiplerine av tüfeğiyle ateş açılmış ve Jandarma Astsubay Erdem Bakışkan yaralanmıştı.

Ekipler, olaya karıştığı değerlendirilen ve kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.

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Kaynak: AA

Jandarma, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de astsubayı yaralayan şüpheli Tire'de yakalandı - Son Dakika

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