İzmir'de astsubayı yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de astsubayı yaralayan şüpheli tutuklandı

20.08.2022 19:02
İzmir'de astsubayı yaralayan şüpheli tutuklandı

Bayındır ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda jandarma astsubayı yaralayan zanlı tutuklandı.

Bayındır ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda jandarma astsubayı yaralayan zanlı tutuklandı.

Bayındır İlçe Jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonu sırasında av tüfeğiyle jandarma astsubay Erdem Bakışkan'ı yaralayan İbrahim K. (45), işlemlerinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı.

Ödemiş T Tipi Cezaevi'ne gönderilen İbrahim K. hakkında önceden uyuşturucu suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Bayındır İlçe Jandarma ekiplerinin, Pınarlı Mahallesi kırsal alanında 18 Ağustos'ta düzenlediği uyuşturucu operasyonu sırasında av tüfeğiyle ateş açarak jandarma astsubay Erdem Bakışkan'ı yaralayan İbrahim K, Tire ilçesinde yakalanmıştı.

Yaralanan astsubay Erdem Bakışkan Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, daha sonra İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Bakışkan'ın tedavisi sürüyor.

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Kaynak: AA

Bayındır, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de astsubayı yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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