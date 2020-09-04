Bayındır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü - Son Dakika

İzmir'in Bayındır ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü törenle kutlandı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti.

Arıkbaşı Şehitliği'ndeki törenle devam eden etkinlikte konuşan Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, kurtuluş mücadelesinde canını ortaya koyan tüm ecdadımızı, Bayındır'ımızda da esareti kabul etmeyen ve işgale karşı tüm gücüyle karşı koyan tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Törene Bayındır Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Levent Akkaya, İlçe Jandarma Komutanı Yunus Emre Sonsöz, Bayındırlı gaziler ve çeşitli kamu kurum temsilcileri katıldı.

Ayrıca törende Türk bayraklı paramotor gösterisi gerçekleşti.