Bayındır'ın Mis Kokulu Festivali Başladı

İki yıllık mecburi aranın ardından bu sene misafirlerini ağırlayan Uluslararası Bayındır Çiçek Festivali açılış töreni Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen'in ev sahipliğinde, Tarım ve Orman Bakanı Prof.Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekilleri Cemal Bekle ve Yaşar Kırkpınar, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve çok sayıda Bayındırlının katılımlarıyla yapıldı. Festival alanı girişinde yapılan kurdele kesimi sonrası tören alanına geçildi. Açılış töreninde Kosova'dan gelen halk oyunları ekibi, Bayındır Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekibi ve mehter takımı gösteri yaptı.

Festivalde yaptığı konuşmada Bakan Kirişci, festivale katılmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bayındır'da hayata geçirilecek organize sanayi bölgesine (OSB) de değindi. Bakan Kirişci, "Sadece burada üretim yapanlar değil, Ar-Ge faaliyetlerinden, eğitim faaliyetlerinin yürütüleceği birimlere kadar güzel bir kompleks, çağdaş bir Organize sanayi bölgesi Bayındır'a kazandırılmış olacaktır. Biz hanım kardeşlerimizin çiçek sektöründe istihdam edildiğini biliyoruz. Onların bu OSB'de bin 500 civarında ilave bir istihdam sağlayacağını belirtmek isterim. 2 yıl aradan sonra bu festivalimizin hayata geçirilmiş olması çok kıymetli. Destek olan herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi

Bayındır Çiçekçilikte Marka

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen de açılış töreninde yaptığı konuşmasında; Bayındır'da yılda yaklaşık 130 milyon adet bitki üretildiğini ifade ederek, 2 yıl aranın ardından yeniden festivalin düzenlenmesi nedeniyle heyecanlı olduğunu dile getirdi. Demirezen konuşmasına şöyle devam etti "Bugün Bayındır'ın bacasız sanayisi durumunda olan çiçekçiliğimiz binlerce hemşehrime iş imkânı sağlıyor. Çiçekçilerimiz bahçe, salon, mevsimlik,çalı grubu ve ağaç türü gibi zengin çeşitlerde üretim yapmakla beraber dış mekân süs bitkileri üretiminde ülkemizde ilk sıraya yerleşti. Yer örtücü bitki türlerinde bugün Bayındır, Türkiye üretiminin büyük kısmını tek başına gerçekleştiriyor.22 Kasım 2019'da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ilçemizi ziyareti esansında Türkiye'nin Hollanda'sı Bayındır Olacak sözüne itafen;İnşallah ilçemize kurduğumuz Bayındır Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgemiz ile de Bayındır çiçek sektörünün Türkiye'deki ve dünyadaki merkezi olacak.

Yıllar önce sınırlı imkanlar ama büyük bir vizyon ile başlayan çiçek festivalimiz de bugün artık tüm Türkiye'de ve dünyada bilinen bir etkinlik halini aldı.

Geride bıraktığımız 23 yılda Bayındır, Türkiye'nin önemli çiçek üretim merkezlerinden biri haline gelirken festivalimiz de ülkemizin dünyaya açılan pencerelerinden biri oldu. Üreticilerimiz yüzlerce çeşit çiçekle oluşturdukları sergilerinde hem ülkemizin değişik yerlerinden gelen ziyaretçileri mest ediyor hem de ürünlerini pazarlama imkânı buluyor.

Etkinlikleri ve katılım dikkate alındığında bölgenin en önemli festivallerinden birisi olan ve her yıl bir önceki yıla göre değeri daha da yükselen Çiçek Festivalimizle, bu sene de ilçemizde dört gün boyunca dolu dolu bir festival yaşayacağız.

Aylardır büyük bir titizlik ve özveri ile düzenli olarak festivalin gerçekleşmesi yolunda çalışmalar yaptık. Yapılacak organizasyonun ilçemizin ve çiçekçiliğimizin tanıtımına katkı sağlaması, kültürel değerler taşımasına gayret göstererek bu güzel festivali siz değerli misafirlerimizle buluşturduk.

Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Valiliğimiz ve STK'larımız başta olmak üzere esnaflarımıza, basınımıza, derneklerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza kısacası emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Misafirlerimizin dört gün boyunca güzel bir festival geçirmesini ve festivalimizin esnafımıza bereketli bir kazanç getirmesini diliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle bu yıl 23'üncüsünü gerçekleştireceğimiz Çiçek Festivalimizin şimdiden ilçemiz için hayırlı olmasını diliyor, hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum."

Dolu Dolu Festival Programı

Artık gelenekselleşen festival için çevre il ve ilçelerden de on binlerce kişi Bayındır'a geliyor. Festival kapsamında 6 Mayıs Cuma günü önce saat 19.30'da Fırat Tanır, saat 21.00'de ise Ahmet Şafak sahne alacak. 7 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00'de Derya Uluğ konser verecek. Festivalin son günü olan 8 Mayıs Pazar akşamı ise şehir stadyumunda Hakan Altun konseri gerçekleşecek. Konserler ve diğer tüm etkinlikler Bayındır Belediyesi tarafından ücretsiz yapılacak. Festival boyunca festival alanının farklı etkinlikler yapılacak. Festival kapsamında En iyi balkon, bahçe ve stant yarışmaları düzenlenecek.