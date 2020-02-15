Bayındır'ın nergisleri Konak Meydanı'nda dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bayındır'ın nergisleri Konak Meydanı'nda dağıtıldı - Son Dakika

Bayındır'ın nergisleri Konak Meydanı'nda dağıtıldı

6 saat önce

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, 16-19 Nisan'da düzenlenecek 23. Uluslararası Bayındır Çiçek Festivalini duyurmak amacıyla Konak Meydanı'nda İzmirliler'e nergis hediye etti.

Bayındır'ın nergisleri Konak Meydanı'nda dağıtıldı, System.String[]

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, 16-19 Nisan'da düzenlenecek 23. Uluslararası Bayındır Çiçek Festivalini duyurmak amacıyla Konak Meydanı'nda İzmirliler'e nergis hediye etti.


Bayındır merkeze 4 kilometre uzaklıkta bulunan ve etrafı asırlık zeytin ağaçlarıyla çevrili eşsiz bir doğaya sahip Turan Mahallesinde yetiştirilen nergis çiçekleri, İzmir ve İstanbul'a gönderiliyor.

Mahallede dededen kalma doğal soğanlarla yetiştirilen nergis çiçekleri, ocak ayının ilk haftasından itibaren toplanmaya başlanıyor.


Bayındır nergisi ve Uluslararası Bayındır Çiçek Festivali'nin tanıtımı için çalışma yapan ilçe belediyesi, Konak Meydanı'nda İzmirliler'e yaklaşık 2500 nergis hediye etti.

Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Demirezen, yaptığı açıklamada, "Sevgililer Gününde hem Turan Mahallemizde yetiştirilen nergisimizi tanıtmak hem de 16-19 Nisan'da düzenleyeceğimiz 23. Uluslararası Çiçek Festivalimizin duyurusunu yapmak amacıyla böyle bir organizasyon düzenledik. Hem üreticimizin hem de halkımızın yüzünü güldürdük. Bayındır çiçekçiliğin her alanında iddialı. Herkesi Nisan ayındaki festivalimize bekliyoruz." dedi.

Uğur Demirezen, Bayındır, Konak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 09:46 Kaynak: AA
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