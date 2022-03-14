Bayındır'ın Tarihi Sokakları Canlanıyor

Sokak sağlıklaştırma çalışmaları kapsamında, Hacı Sinan bölgesi ve çevresindeki sokaklarda bulunan eski evler yenilendi. Projeye uygun olarak evlerin dış cepheleri hava şartlarına daha dirençli hale getirilirken, çatılar değiştirildi ve evler rengarenk boyanarak mahalleye yeni bir çehre kazandırıldı.

Tekel Hanı ve Belediye Hizmet Binası restorasyonları ile Tarihi Kentler Birliği'nden ödül alan Bayındır Belediyesi Eski Hükümet Konağı restorasyonu ile en iyi uygulama ödülüne layık görülmüştü. Çalışmalar sonrası geri kazandırılan tarihi yapılar ile Bayındır İlçesi'nin tarihi değerleri yenilenip turizme kazandırılırken, ilçeye tur düzenleyen gezgin gruplarının sayısı da giderek artıyor.

Tarihimizi koruyup geleceğe taşıyacağız

Sokak sağlıklaştırma çalışmaları ile ilgili açıklama yapan Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen şunları söyledi: ''Tarihimizi en iyi şekilde korumak bizim en önemli görevimiz. Atalarımızın eserlerini ayakta tutacağız ve gelecek kuşaklara en güzel şekilde taşıyacağız."