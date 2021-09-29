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Bayındır Memur-Sen'den afet yardım kampanyasına 3 milyon lira bağış - Son Dakika

Bayındır Memur-Sen'den afet yardım kampanyasına 3 milyon lira bağış

29.09.2021 15:09
Bayındır Memur-Sen'den afet yardım kampanyasına 3 milyon lira bağış, System.String[]

Bayındır, Çevre, İnşaat, Yol, AFAD, Tapu ve Kadastro Çalışanları Birliği Sendikası (Bayındır Memur-Sen), yangın ve sel afeti yardım kampanyasına 3 milyon lira bağışta bulundu.

Bayındır, Çevre, İnşaat, Yol, AFAD, Tapu ve Kadastro Çalışanları Birliği Sendikası (Bayındır Memur-Sen), yangın ve sel afeti yardım kampanyasına 3 milyon lira bağışta bulundu.

Bayındır Memur-Sen'in kampanyaya yapacağı bağışa ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nda program düzenlendi.

Programda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu meselenin başladığı ilk andan itibaren, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın ve arkadaşlarının, tüm sivil toplum örgütleriyle bir koordinasyon kurarak nasıl bir yardımda bulunacaklarına ilişkin arayış içerisinde olduklarını söyledi.

Bu çabaları ve bağıştan dolayı Memur-Sen'e teşekkür eden Soylu, "Memur-Sen, AFAD'ın açtığı yangın ve sel destek bağış hesaplarına kendi üyeleriyle ve elde ettiği bağışlarla bir katkıda bulunmayı büyük bir hayırseverlik örneği olarak ortaya koyuyor. Sağ olsunlar." dedi.

Soylu, konuşmasının ardından 3 milyon lira tutarındaki bağışa ilişkin taahhütnameyi Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu'ndan teslim aldı.

Memur Sen, Yangın, AFAD, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bayındır Memur-Sen'den afet yardım kampanyasına 3 milyon lira bağış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayındır Memur-Sen'den afet yardım kampanyasına 3 milyon lira bağış - Son Dakika
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