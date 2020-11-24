Bayındır Memur-Sen'den evi yanan aileye yardım - Son Dakika

Bayındır Memur-Sen'den evi yanan aileye yardım

24.11.2020 17:19
Bayındır Memur-Sen'den evi yanan aileye yardım, System.String[]

Bayındır Memur-Sen Çorum Şubesi, yangın sonucu evinde zarar meydana gelen yabancı uyruklu aileye eşya, kıyafet ve gıda yardımında bulundu.

Bayındır Memur-Sen Çorum Şubesi, yangın sonucu evinde zarar meydana gelen yabancı uyruklu aileye eşya, kıyafet ve gıda yardımında bulundu.

Bayındır Memur-Sen Çorum Şube Başkanı Mustafa Bayrak, yönetim kurulu üyeleriyle, kısa süre önce yangın nedeniyle evleri zarar gören yabancı uyruklu aileyi ziyaret etti.

Bayrak, Ulukavak Mahallesi'ndeki evdeki ziyarette aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ailenin yardıma ihtiyacı olduğunu öğrendiklerinde harekete geçtiklerini belirten Bayrak, "Kısa sürede toplayabildiğimiz ev eşyası, kıyafet ve gıda malzemelerini aileye ulaştırdık. Yangın nedeniyle mağdur olan ailenin daha çok desteğe ihtiyacı var. İmkanlar ölçüsünde mağdur ailelere ulaşmaya çalışıyoruz." dedi.

Memur Sen, Bayındır, Yangın, Çorum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bayındır Memur-Sen'den evi yanan aileye yardım - Son Dakika


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