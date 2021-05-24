Bayındır Sağlık Grubu'nun Vertigoya Pratik Yaklaşım Toplantısı'nda bilim insanları buluştu - Son Dakika

Türkiye İş Bankası grup şirketleri arasında yer alan Bayındır Sağlık Grubu'nun gelenekselleşen Vertigoya Pratik Yaklaşım Toplantı serisinin 13'üncüsü online olarak gerçekleştirildi.

Bayındır Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, kaliteli sağlık hizmetine verdiği önemi, bilimsel çalışmalarda da gösteren Türkiye İş Bankası grup şirketleri arasında yer alan Bayındır Sağlık Grubu, bu yıl da denge ve denge hastalıkları alanındaki çalışmalarına devam etti.

Dünyanın dört bir yanından, iç kulakta bulunan vestibüler (denge) sistemdeki hastalıklara bağlı ortaya çıkan ve denge bozukluğuna neden olarak gündelik hayatı etkileyen vertigo konusunda, alanında uzman bilim insanlarının bir araya geldiği 13. Vertigoya Pratik Yaklaşım toplantısı, online olarak gerçekleştirildi.

Yoğun bir bilimsel program çerçevesinde gerçekleştirilen Vertigoya Pratik Yaklaşım Toplantısına, vestibüler tıp konusunda araştırmaları ve klinik çalışmaları ile öne çıkan, Türkiye'nin yanı sıra Hindistan, Güney Kore, Japonya, Birleşik Krallık, İtalya, Hollanda, Belçika, İspanya, Slovenya, Lübnan, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Şili'den 46 bilim insanı konuşmacı olarak katılım sağladı. Toplantıyı 76 ülkeden 1.600'ü aşkın kişi takip etti.

"Vertigo'ya Pratik Yaklaşım markası, Bayındır Sağlık Grubu'nun tescilli markasıdır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdürü Sezai Sevgin, şunları kaydetti:

"Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Kovid-19 salgını nedeniyle sanal ortamda bir araya geldik. Dünyadan ve ülkemizden alanında uzman, yurt dışından olmak üzere çok değerli 46 bilim insanı konuşmacıyı ve 76 ülkeden 1.600'ü aşkın katılımcıyı ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz. Vertigoya Pratik Yaklaşım markası Bayındır Sağlık Grubu adına tescilli bir markadır. Bu konuda sorumluluk bilinciyle, özveriyle birçok çalışma yapıyoruz. Tıbbi etiğe, ticari etiğe, kaliteye, bilime, hasta, hasta yakını ve çalışan güvenliğine çok önem veriyoruz. Tüm sağlık çalışanlarına bu salgın sürecinde teşekkürlerimi sunuyorum. Bu zorlu süreci hep birlikte aşacağız."

Sevgin, bu toplantıların gerçekleştirilmesine öncülük eden Bayındır Sağlık Grubu Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nuri Özgirgin başta olmak üzere tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti.

"Vertigo bir hastalık değil, hastalık bulgusudur"

Prof. Dr. Nuri Özgirgin ise Bayındır Sağlık Grubu olarak, 13 yıldır dünyanın her yerinden bilim insanlarını bir araya getirdiklerini, vertigo eğitimleri düzenlediklerini belirterek, "Gerçekleştirdiğimiz eğitimler ile vertigo semptomunun hangi hastalıktan kaynaklandığına ilişkin ayırt edici tanı konulabilmesine yardımcı oluyor, uzman eğitimine katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hastaların sıklıkla vertigoyu hastalık olarak düşündüklerini aktaran Prof. Dr. Özgirgin, "Vertigo bir hastalık değil, hastalık bulgusudur. Bu nedenle hastaların vertigo teşhisi konuldu demeleri doğru değil. Baş dönmesine neden olan onlarca hastalık bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Özgirgin, baş dönmesi ve dengesizlik tanısının yanı sıra tedavisinin de zorlu bir süreç olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hastalar baş dönmesi ve dengesizlik sebebiyle normal bir hayat süremiyor ve yaşamdan soyutlanıp pasif kaldıkça yaşanan şikayetler daha da şiddetlenerek artıyor. Hastaların denge sorunları konusunda irdelenmesi ve teşhis konulması ise oldukça uzun bir süre alıyor. Günümüz hastane koşullarında teşhis, tanı ve tedavi sürecinde baş dönmesi şikayeti olan hastalara hak ettikleri zaman ayrılamıyor. Zor bir konu olması, karmaşık yapısı doktor ve sağlık personelinin zaman yaratıp, ilgi duyup üzerinde durmamasından dolayı denge sistemiyle ilgilenen kişi sayısı hem dünyada hem de Türkiye'de çok az. Bu nedenle Vertigoya Pratik Yaklaşım toplantılarımız ayrı bir önem taşıyor."

Bayındır Söğütözü Hastanesi Denge Merkezi hakkında

Denge ve baş dönmesi problemi yaşayan hastalar, iş görme, araba kullanma, merdiven çıkma gibi rutin faaliyetleri yerine getiremiyor ve hayattan soyutlanıyor. Denge problemlerinin tanı ve tedavisinin uzun süreli olması ise hastaların dengeli bir yaşama kavuşmasını zorlaştırıyor.

Denge problemi sebebiyle toplumdan kendini soyutlayan bireyleri, tekrar topluma kazandırmak hedefiyle kurulan Bayındır Söğütözü Hastanesi Denge Merkezi, bu alanda önemli bir boşluğu dolduruyor. Tedavi, tüm tanı süreci tamamlandıktan sonra, bu konuda eğitim görmüş terapistler tarafından uygulanıyor. Bayındır Söğütözü Hastanesi Denge Merkezi'nde, baş dönmesi ve denge bozukluğunun tedavisinde denge problemi yaşayan astronot ve pilotların tedavi girişimlerinden elde edilen deneyimlerle de şekillenen Vestibüler Rehabilitasyon yöntemleri uygulanıyor.