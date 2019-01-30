Bayındır Sağlık Grubu Sürdürülebilir Kaliteli Sağlık Hizmetlerini Tescilledi
1 saat önce
Küresel ölçekte tanınan ve kabul gören bağımsız akreditasyon kuruluşu Joint Commission International (JCI) tarafından akredite olan Bayındır Söğütözü ve Kavaklıdere Hastaneleri, kaliteli sağlık hizmetlerini sürdürerek beşinci kez akredite olmaya hak kazandığını bildirdi.
Küresel ölçekte tanınan ve kabul gören bağımsız akreditasyon kuruluşu Joint Commission International (JCI) tarafından akredite olan Bayındır Söğütözü ve Kavaklıdere Hastaneleri, kaliteli sağlık hizmetlerini sürdürerek beşinci kez akredite olmaya hak kazandığını bildirdi.
Bayındır Sağlık Grubu, bünyesinde faaliyet gösteren ve ilk defa 2006 yılında bağımsız akreditasyon kuruluşu Joint Commission International (JCI) tarafından akredite olan Bayındır Söğütözü ve Kavaklıdere Hastaneleri, kaliteli sağlık hizmetlerini sürdürerek beşinci kez akredite olmaya hak kazandığı açıklandı. Bayındır İçerenköy Hastanesi de Sağlık Bakanlığı Kalite Standartları denetiminden üstün başarı ile geçtiği bildirildi.
Joint Commission International nedir?
Uluslararası alanda kabul gören ve prestijli bağımsız akreditasyon kuruluşlardan Joint Commission International da belirlenen kalite standartlarına uygun çalışan hastaneleri akredite etmektedir. JCI'ın akreditasyon belgesine sahip tüm dünyada bin 61 kurum bulunurken, Türkiye'de ise 567 özel hastaneden 44'ü akredite olarak hizmet vermeyi sürdürüyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:16 Kaynak: İHA
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