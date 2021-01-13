Bayındır Tuzla Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği hizmet vermeye başladı - Son Dakika

Bayındır Tuzla Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği hizmet vermeye başladı

13.01.2021 12:33
Bayındır Tuzla Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği hizmet vermeye başladı, System.String[]

Türkiye İş Bankası grup şirketleri arasında yer alan Bayındır Sağlık Grubu, 29 yıllık tecrübesi ile Bayındır Tuzla Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği'nde hizmet vermeye başladı.

Türkiye İş Bankası grup şirketleri arasında yer alan Bayındır Sağlık Grubu, 29 yıllık tecrübesi ile Bayındır Tuzla Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği'nde hizmet vermeye başladı.

Gruptan yapılan açıklamaya göre, Bayındır Tuzla Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği ileri hekimlik uygulamaları, teknolojik altyapısı ve hasta konforunu öne çıkaran mimarisi ile örnek bir merkez olma özelliği taşıyor.

Bayındır Sağlık Grubu, marka haline gelen Ağız ve Diş Sağlığı Kliniklerinin yedincisi ile büyümesini sürdürüyor. Ankara'da Bayındır Söğütözü Hastanesi ve Bayındır Kavaklıdere Hastanesi, İstanbul'da Bayındır İçerenköy Hastanesi, Bayındır Levent Tıp Merkezi'nin yanı sıra, Fenerbahçe, Beşiktaş, Şirinevler, İş Kule, İçerenköy ve İzmir Alsancak olmak üzere 6 farklı noktada kaliteli sağlık hizmeti sunan Bayındır Diş Kliniklerinin en yeni halkası Bayındır Tuzla Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği hizmet vermeye başladı.

Modern ve kanıta dayalı diş hekimliği teknolojisinin ve anlayışının yansıtıldığı, hem mimari hem de diş hekimliği alanında örnek bir klinik olan Bayındır Tuzla Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği'nde, uzman hekimler tarafından ağız ve diş sağlığının tüm üst ihtisas dallarında hizmet sunuluyor. Yaklaşık 400 metrekarelik ferah bir alanda konumlanan bu yeni klinikte, 5 adet tam donanımlı diş tedavi ünitesi bulunuyor.

A'dan Z'ye ağız ve diş tedavisi imkanı

Bayındır Tuzla Diş Kliniğinde, ağız, diş ve çene hastalıkları alanındaki her vaka için dijital panoramik ve periapikal görüntüleme sistemleriyle teşhis ve tedavi planlaması yapılıyor. Oral diagnoz, ortodonti, periodontoloji, endodonti, konservatif diş tedavisi, pedodonti, çene ve ağız cerrahisi, protez ve estetik diş hekimliği branşlarında hizmet verilen Bayındır Tuzla Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği'nde, koruyucu diş hekimliği uygulamaları da sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdürü Sezai Sevgin, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Bayındır Sağlık Grubu, tıbbi etik ve kaliteden taviz vermeksizin geliştirdiği, hasta odaklı, güvenilir ve kanıta dayalı tıbbın gerektirdiği en son bilgi ve teknolojiyi kullanarak sürdürdüğü hizmet anlayışı ile Bayındır Tuzla Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni açıyor. Hasta haklarına saygı, tıbbi etik kurallara bağlılık, araştırmacılık, dürüstlük, yeniliklere açıklık, sorumluluk, şeffaflık, katılımcılık, takım ruhu, birbirimize güvenmek, duyarlılık, bilgi, vefa bizi biz yapan temel değerlerimiz. Gönüllü, içselleştirilmiş, kolektif çalışma tarzımızla, gelecekte de çağın gerekliliklerini yerine getirecek yatırımlar her zaman odak noktamızda olmaya devam edecek. Uygun ortam, fırsat ve koşullarda hastane ve diş kliniklerimizi daha da yaygınlaştırarak topluma fayda sağlamak stratejik önceliklerimizdendir. Bu kapsamda sağlık grubumuzun, modern cihaz ve ekipmanlar ile deneyimli hekim kadrosunun görev aldığı yedinci diş kliniği olan Bayındır Tuzla Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği bizim için gurur kaynağıdır."

Salgın koşullarına uygun ağız ve diş sağlığı hizmeti

Bayındır Diş Kliniklerinde, salgın koşullarına uygun gerekli enfeksiyon kontrol önlemlerinin ve eğitimlerinin yanı sıra, ekstraoral dental vakum cihazı gibi teknolojik tedbirler de alınarak hizmet sunuluyor. Salgın döneminde alınan doğru ve etkili kararlar ile hastalar ve sağlık personeli en üst seviyede korunuyor. Bu önlemler sayesinde hastalığın bulaş riski minimuma indirilerek, kaliteli ağız ve diş sağlığı hizmet sunumu sürdürülmekte.

Hastaların kliniklere güvenle gelebilmesi için alınan birçok önlem arasında hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmenin yanı sıra, her hastadan sonra dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Hastalık bulaşma riskini önlemek için, tedavilerde oluşan su zerreciklerinin henüz havadayken yakalanıp emilimini sağlayan özel hava vakum cihazları da kullanılmakta. Ayrıca hastalar kliniğe alınmadan önce HES kodu kontrolü de yapılıyor.

Türkiye İş Bankası, Tıp Merkezi, Ankara, Tuzla, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bayındır Tuzla Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği hizmet vermeye başladı - Son Dakika Ekonomi


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