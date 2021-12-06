Üye Girişi
Bayındır Yeşilova deve güreşi şenliği yapıldı - Son Dakika

Bayındır Yeşilova deve güreşi şenliği yapıldı

06.12.2021 08:38
Bayındır Yeşilova deve güreşi şenliği yapıldı

Bayındır Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen Geleneksel Yeşilova Mahallesi Deve Güreşi Şenliği bugün yapıldı.

İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve Çanakkale illerinden gelen namlı develer Yeşilova Güreş Arenası'nda mücadele etti. Deve güreşi tertip komitesi tarafından eşleştirmesi yapılan develer ayak, orta, başaltı ve baş kategorilerinde güreşti.Güreş şenliğine Bayındır ve komşu ilçeler ile İzmir, Aydın illerinden deve güreşi severlerin yoğun katılımı vardı.

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen yaptığı açıklamada kültürü yaşatmak adına Belediye olarak güreş şenliklerine destek verdiklerini ifade etti.

Yeşilova Deve Güreşi Şenliği'ne Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, İlçe Jandarma Komutanı Yunus Emre Sonsöz, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Kadan, İlçe Emniyet Müdürü Levent Akkaya, Belediye Meclis üyeleri katıldı.

Bayındır, Yeşilova, İzmir, Güreş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bayındır Yeşilova deve güreşi şenliği yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Almanya'da Türk camisine ırkçı saldırı: Kapısına domuz başı asıldı 08:31 Almanya'da Türk camisine ırkçı saldırı: Kapısına domuz başı asıldı
Marketler stok yapıp yüzde 60'lık ekstra zamla satmaya başladı 08:26 Marketler stok yapıp yüzde 60'lık ekstra zamla satmaya başladı Son Dakika: Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu 07:30 Son Dakika: Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi 20:06 Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım 15:18 Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım Mersin'deki kalabalık için 15:14 Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı 14:12 Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı Hafif ticari araç, tıra arkadan çarptı: 4 kişi hayatını kaybetti 12:47 Hafif ticari araç, tıra arkadan çarptı: 4 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
08:31 Almanya'da Türk camisine ırkçı saldırı: Kapısına domuz başı asıldı
08:26 Otobanda tuhaf kaza! Uçak ve kamyon burun buruna çarpıştı
08:26 Marketler stok yapıp yüzde 60'lık ekstra zamla satmaya başladı
08:14 En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti
08:03 Son dakika altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? 6 Aralık altın fiyatları
07:57 Dünyanın ilk insansız tanker uçağı, uçak gemisine konuşlandırıldı
07:51 6 Aralık Pazartesi Dolar, euro, sterlin kaç lira?
07:35 47. Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu! İşte ödül alan ünlüler
07:31 Serdar Dursun, Fenerbahçeli taraftarları geçmişe götürdü!
07:29 Son Dakika: Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu
Meteoroloji 6 Aralık tarihli raporunu yayımladı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji 6 Aralık tarihli raporunu yayımladı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor         
08:35
Otobanda tuhaf kaza! Uçak ve kamyon burun buruna çarpıştı Otobanda tuhaf kaza! Uçak ve kamyon burun buruna çarpıştı         
08:27
En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti         
08:14
Milli futbolcunun hat-trick yaptığı maçta Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 4-0 yendi Milli futbolcunun hat-trick yaptığı maçta Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 4-0 yendi         
21:14
9 kişi kalan Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti 9 kişi kalan Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti         
15:57
Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı         
15:16
Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ndeki miting için hazırlıklar başladı Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ndeki miting için hazırlıklar başladı         
14:14
Anne, kızının odasının fotoğrafını çekip paylaştı! Yatak detayı nedeniyle sosyal medya ayağa kalktı Anne, kızının odasının fotoğrafını çekip paylaştı! Yatak detayı nedeniyle sosyal medya ayağa kalktı         
12:51
Bircan Bali ifşa edilen özel fotoğrafları hakkında konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel Bircan Bali ifşa edilen özel fotoğrafları hakkında konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel         
12:31
Emekli polisin yeğenini vurarak öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı Emekli polisin yeğenini vurarak öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı         
12:26
AK Parti kulislerinde bu konuşuluyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan kesin kararlı, asgari ücret 4 bin liranın üzerinde olacak AK Parti kulislerinde bu konuşuluyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan kesin kararlı, asgari ücret 4 bin liranın üzerinde olacak         
11:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2021 08:43:08. #1.12#
SON DAKİKA: Bayındır Yeşilova deve güreşi şenliği yapıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement