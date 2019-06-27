Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu toplandı
20 dakika önce
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu TBMM'de toplandı.
Bayındırlık
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:30 Kaynak: İHA
, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu TBMM'de toplandı. Komisyon, Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Kameraların görüntü almasından sonra komisyon toplantısı devam etti.
(Ahmet Umur Öztürk - Fatih
Erdoğan/İHA)
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