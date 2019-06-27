Son Dakika Haberleri: Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu toplandı
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Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu toplandı

20 dakika önce

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu TBMM'de toplandı.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu toplandı, System.String[]
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu TBMM'de toplandı. Komisyon, Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Kameraların görüntü almasından sonra komisyon toplantısı devam etti.
(Ahmet Umur Öztürk - Fatih Erdoğan/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:30 Kaynak: İHA
Bayındırlık, Güncel
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