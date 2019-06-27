Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu toplandı
58 dakika önce
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu toplandıANKARA - Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu TBMM'de toplandı.
Bayındırlık
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 07:30 Kaynak: İHA
, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu toplandı
ANKARA - Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu TBMM'de toplandı.
Komisyon, Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Kameraların görüntü almasından sonra komisyon toplantısı devam etti.
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