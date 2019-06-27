Son Dakika Haberleri: Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu toplandı
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Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu toplandı

58 dakika önce

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu toplandıANKARA - Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu TBMM'de toplandı.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu toplandı
ANKARA - Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu TBMM'de toplandı.
Komisyon, Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Kameraların görüntü almasından sonra komisyon toplantısı devam etti.
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu toplandı
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 07:30 Kaynak: İHA
Bayındırlık, Politika
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