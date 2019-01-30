Son Dakika Haberleri: Bayındırlık Mahallesinde Heyelan Önlemi

Bayındırlık Mahallesinde Heyelan Önlemi

5 dakika önce

Geçtiğimiz hafta yaşanan şiddetli sağanak yağışın ardından merkez Şehzadeler ilçesine bağlı Bayındırlık Mahallesi'nde heyelan riski ortaya çıktı.

Bayındırlık Mahallesinde Heyelan Önlemi, System.String[]
Geçtiğimiz hafta yaşanan şiddetli sağanak yağışın ardından merkez Şehzadeler ilçesine bağlı Bayındırlık Mahallesi'nde heyelan riski ortaya çıktı.

Manisa merkez Şehzadeler ilçesine bağlı Bayındırlık Mahallesi'nde oluşan heyelan riskine karşı Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi ve AFAD, önlem almak için çalışma başlattı. Yapılan kontrollerde 3 metre çapındaki bir kayanın dağdan koparak, alt kısımda bulunan evlerin üzerine düşme tehlikesi oluşturduğu tespit edildi. Bunun üzerine İstanbul'dan getirtilen uzman ekipler öncülüğünde alanda tel örgü çekimi ile önlem alındı. Yapılan çalışmayla heyelan riskinin ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytaç Yalçınkaya, "Söz konusu alanı tel örgülerle kaplayarak büyük kayanın evlerin üzerine düşmesinin önüne geçilmiş durumda. Ekipler tel örgü çekme çalışmalarının ardından söz konusu alanda tehlike arz eden kayaları kırarak tehlikeyi ortadan kaldıracaklar" dedi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:47 Kaynak: İHA

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