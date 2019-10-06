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Bayındırspor liderliğe yükseldi

40 dakika önce

İzmir Süper Amatör Lig Güney grubunda Bayındırspor, Ödemişspor'u 1-0 mağlup etti.

Bayındırspor liderliğe yükseldi, System.String[]

İzmir Süper Amatör Lig Güney grubunda Bayındırspor, Ödemişspor'u 1-0 mağlup etti.

Bayındır Şehir Stadı'nda oynanan maçın 88. dakikasında Ödemişspor'da Umur Erdoğan ikili pozisyonda, rakibi Raşitcan'a kasıtlı vurduğu gerekçesiyle maçın orta hakemi Efe Soysal tarafından kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Umur Erdoğan oyundan çıktıktan sonra, her iki takımın teknik heyeti arasında tartışmalar yaşandı.

Maç kısa süre yaşanan gerginlik nedeniyle durduruldu.

Yaşanan olaylar Bayındır İlçe Emnniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alındı.

Bayındırspor rakibi Ödemişspor'u maçın 87. dakikasında Osmancan'ın kafayla kaydettiği golle 1-0 yendi.

Ev sahibi Bayındırspor aldığı bu galibiyetle liderliğe yükseldi.

Bayındır, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 09:26 Kaynak: AA
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