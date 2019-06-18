Son Dakika Haberleri: Bayındırspor transfere başladı
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Bayındırspor transfere başladı

51 dakika önce

Geçen sezonu kayıp olarak gören ve iki sene önce yakaladığı şampiyonluğu tekrar etmek isteyen İzmir'in Süper Amatör Ligi ekibi Bayındırspor, yeni sezon çalışmalarına başladı.

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Sezonun ilk transferini son iki sezonda formasını giyen Raşitcan Taşbölen ile yapan sarı kırmızılılar transferlerin devam edeceğinin de sinyalini verdi.

Raşitcan Taşbölen imza töreninde yaptığı açıklamada "2017-2018 sezonunda yarım kalan şampiyonluk hikayemizi tamamlamaya geldim" dedi

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:10 Kaynak: Bültenler
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