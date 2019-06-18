Bayındırspor transfere başladı
51 dakika önce
Geçen sezonu kayıp olarak gören ve iki sene önce yakaladığı şampiyonluğu tekrar etmek isteyen İzmir'in Süper Amatör Ligi ekibi Bayındırspor, yeni sezon çalışmalarına başladı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:10 Kaynak: Bültenler
Sezonun ilk transferini son iki sezonda formasını giyen Raşitcan Taşbölen ile yapan sarı kırmızılılar transferlerin devam edeceğinin de sinyalini verdi.
Raşitcan Taşbölen imza töreninde yaptığı açıklamada "2017-2018 sezonunda yarım kalan şampiyonluk hikayemizi tamamlamaya geldim" dedi
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