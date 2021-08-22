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Bayır Deresi'nde pes dedirten görüntüler - Son Dakika

Bayır Deresi'nde pes dedirten görüntüler

22.08.2021 17:41

Bayır Deresi'nde pes dedirten görüntüler Sorumsuz insanlar dereyi çöplüğe çevirdi Edirne'de sorumsuz insanların attığı çöpler, içki ve pet şişeleri Bayır Deresi'ni çöplüğe çevirdi.

Bayır Deresi'nde pes dedirten görüntüler

Sorumsuz insanlar dereyi çöplüğe çevirdi

EDİRNE - Edirne'de sorumsuz insanların attığı çöpler, içki ve pet şişeleri Bayır Deresi'ni çöplüğe çevirdi. Çevre kirliliği faciasının yaşandığı deredeki görüntüler pes dedirtti.

Vatandaşların balık tuttuğu, hayvanların su içtiği hatta bölge halkının tarımda kullandığı Bayır Deresi can çekişiyor. Yüzeyi yosunlarla ve çöplerle kaplanan derenin içler acısı hali havadan görüntülendi.

Edirne'de 10 yıl öncesine kadar içerisinde balık tutulan hatta bölgede tarım alanlarının sulanmasında kullanılan Bayır Deresi şimdi ise kirlilikle mücadele ediyor. Bir zamanlar hayvanların su içtiği bölge çiftçinin de tarım alanlarını suladığı dere, pet ve içki şişelerinin oluşturduğu çöp birikintileriyle doldu. Bölge halkı yüzeyi yosunlarla ve plastik atıklarla kaplanan deredeki kirliliğe çözüm bekliyor. Dereden yayılan kötü koku da çevrede hakim oluyor.

Doğadaki yeşilliğin arasında çöp faciası

Etrafı yemyeşil ağaçlarla kaplı olan Bayır Deresi'nin son hali havadan görüntülendi. Üzeri çoğunluğu pet ve içki şişelerinden oluşan çöplerle kaplanan derede çok sayıda plastik atığın ve araç lastiğinin olduğu görüldü.

Gelişigüzel atılan çöpler kirliliğe sebebiyet veriyor

Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Ayten Eren, gelişigüzel atılan çöplerin derelerde kirliliğe sebebiyet verdiğini açıklayarak, çevre kirliliğinin yaşamı olumsuz etkilediğini vurguladı. Bayır Deresi'nde su akışının durma noktasına geldiğini söyleyen Eren, çöplerin derenin üstünü kaplayarak büyük kirlilik oluşturduğunu ifade etti. Derelerde de canlıların yaşadığının altını çizen Eren, vatandaşlara çevreyi kirletmemeleri çağrısında bulundu.

Bayır Deresi'nde pes dedirten görüntüler
Bayır Deresi'nde pes dedirten görüntüler
Bayır Deresi'nde pes dedirten görüntüler
Bayır Deresi'nde pes dedirten görüntüler

Edirne, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayır Deresi'nde pes dedirten görüntüler - Son Dakika


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